Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/sputnik-1603451642.html
На Сардинии попросили россиян подарить острову партию "Спутника V"
На Сардинии попросили россиян подарить острову партию "Спутника V"
Владелец крупной итальянской туристической компании Studio Vacanze Group Джованни Санна (Giovanni Sanna) предложил властям автономной области Сардиния попросить РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:07
2021-03-30T14:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
сардиния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995747_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_6d3a3957784c848e80ac300d52a9b724.jpg
РИМ, 30 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Владелец крупной итальянской туристической компании Studio Vacanze Group Джованни Санна (Giovanni Sanna) предложил властям автономной области Сардиния попросить россиян, которые давно связали свою жизнь с этим островом, передать в дар его населению партию вакцины "Спутник V".В беседе с РИА Новости известный сардинский отельер подчеркнул, что его инициатива продиктована уверенностью в том, что россияне готовы в очередной раз проявить свойственные им благородство и щедрость, чтобы помочь жителям Сардинии преодолеть медицинский и экономический кризис, вызванной пандемией COVID-19.Санна пояснил, что речь идет прежде всего о гражданах РФ, которые уже давно обосновались на Сардинии, приобрели там недвижимость и ежегодно приезжают на остров, чтобы отдохнуть, наслаждаясь местной природой. Зачастую эти люди рассматривают Сардинию не просто как место для отдыха, но и как территорию, с которой их связывают особые отношения.Отвечая на прямой вопрос РИА Новости, имел ли он уже какие-то предварительные контакты с влиятельными россиянами по этому поводу, Санна ответил отрицательно. "Однако можно сказать, что есть определенные сигналы, которые позволяют надеяться на такую готовность со стороны ваших соотечественников", - добавил он.Надежды Санны не лишены оснований хотя бы потому, что в прошлом году некоторые известные россияне уже на деле продемонстрировали свою готовность помочь жителям Сардинии в трудный момент, связанный с пандемией. В их числе местные СМИ называли, в частности, известного российского предпринимателя Алишера Усманова, который, согласно информации журналистов, передал этой итальянской области на борьбу с коронавирусом не менее 500 тысяч евро. И, судя по всему, он был не одинок.Бизнесмен подчеркнул, что сам факт дарения препарата "Спутник V" позволил бы убрать разного рода бюрократические препоны и юридические препятствия, стоящие на пути появления российской вакцины в Италии."В таком случае нам не пришлось бы учитывать различные нормы ЕС, регламентирующие закупку подобных препаратов. Это существенно ускорило бы весь процесс. Конечно, все равно придется дождаться разрешения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), но я думаю, что оно последует в ближайшее время. Надеюсь, все будет именно так, и политические мотивы не затруднят принятия положительного решения по "Спутнику V", - сказал собеседник РИА Новости."Моя идея уже вызвала большой отклик среди обычных сардинцев. Что касается наших политиков, то для них она стала своеобразным сюрпризом. Если бы я был главой области, я бы обратился непосредственно к россиянам, связанным с Сардинией, и спросил, как они относятся к такой идее. Уверен, ответ был бы положительным, потому что россияне уже имели возможность проявить свою щедрость и благородство в отношении нашего острова", - заметил Санна.Впрочем, по информации РИА Новости, и в руководстве Сардинии идея известного отельера уже нашла поддержку. Так, председатель областного совета Микеле Паис считает, что эта инициатива заслуживает самого серьезного внимания при условии, что использование российской вакцины будет одобрено европейским регулятором и медицинскими властями Италии."Сейчас нам нужно, не теряя времени, изучить ситуацию, и в случае, если определенная группа россиян захочет оказать Сардинии помощь в этом вопросе, воспользоваться ею, как только ЕМА даст "Спутнику" зеленый свет. Оптимально было бы сделать это до начала туристического сезона, чтобы летом наш остров, как прежде, мог стать одним из наиболее привлекательных курортов Средиземноморья", - подытожил Санна, компании которого принадлежат 18 отелей и гостиничных комплексов, а также туристический порт на Сардинии.В последнее время руководители многих регионов Италии проявляют все больший интерес к вакцине "Спутник V". В конце прошлой недели президент южноитальянской области Кампания Винченцо Де Лука объявил о том, что региональные власти заключили договор о закупках крупной партии российского препарата. При этом губернатор пояснил, что договор вступит в силу только после того, как использование "Спутника V" разрешит ЕМА или Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa).О своей готовности приобрести российскую вакцину сразу же после решения европейского и итальянского регуляторов объявили в понедельник президенты областей Сицилия и Венето. По информации РИА Новости, аналогичную позицию занимают и руководители некоторых других итальянских регионов.Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в около 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
https://ria.ru/20210327/sputnik-1603079866.html
сардиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995747_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4be7763debe9aef64b92691a2d4e98bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сардиния, в мире

На Сардинии попросили россиян подарить острову партию "Спутника V"

14:07 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РИМ, 30 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Владелец крупной итальянской туристической компании Studio Vacanze Group Джованни Санна (Giovanni Sanna) предложил властям автономной области Сардиния попросить россиян, которые давно связали свою жизнь с этим островом, передать в дар его населению партию вакцины "Спутник V".
В беседе с РИА Новости известный сардинский отельер подчеркнул, что его инициатива продиктована уверенностью в том, что россияне готовы в очередной раз проявить свойственные им благородство и щедрость, чтобы помочь жителям Сардинии преодолеть медицинский и экономический кризис, вызванной пандемией COVID-19.
"На Изумрудное побережье Сардинии приезжает масса россиян, и среди них немало состоятельных и достаточно влиятельных людей, которые могли бы приобрести крупную партию вакцины "Спутник" и передать ее в дар населению нашего острова. Я точно знаю, что такие люди есть и они готовы оказать социальную помощь Сардинии. Именно поэтому я и выступил с такой инициативой", - рассказал собеседник агентства.
Санна пояснил, что речь идет прежде всего о гражданах РФ, которые уже давно обосновались на Сардинии, приобрели там недвижимость и ежегодно приезжают на остров, чтобы отдохнуть, наслаждаясь местной природой. Зачастую эти люди рассматривают Сардинию не просто как место для отдыха, но и как территорию, с которой их связывают особые отношения.
Отвечая на прямой вопрос РИА Новости, имел ли он уже какие-то предварительные контакты с влиятельными россиянами по этому поводу, Санна ответил отрицательно. "Однако можно сказать, что есть определенные сигналы, которые позволяют надеяться на такую готовность со стороны ваших соотечественников", - добавил он.
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 15:11Россия-Китай: Главное
"Надо еще больше". Как Россия и Китай помогают миру с вакциной
Надежды Санны не лишены оснований хотя бы потому, что в прошлом году некоторые известные россияне уже на деле продемонстрировали свою готовность помочь жителям Сардинии в трудный момент, связанный с пандемией. В их числе местные СМИ называли, в частности, известного российского предпринимателя Алишера Усманова, который, согласно информации журналистов, передал этой итальянской области на борьбу с коронавирусом не менее 500 тысяч евро. И, судя по всему, он был не одинок.
"Достаточно назвать имя Усманова, который внес весомый личный вклад в это дело. Не сомневаюсь, что россияне, будучи по своей натуре щедрыми людьми, поддержали бы мою инициативу", - отметил в этой связи Санна.
Бизнесмен подчеркнул, что сам факт дарения препарата "Спутник V" позволил бы убрать разного рода бюрократические препоны и юридические препятствия, стоящие на пути появления российской вакцины в Италии.
"В таком случае нам не пришлось бы учитывать различные нормы ЕС, регламентирующие закупку подобных препаратов. Это существенно ускорило бы весь процесс. Конечно, все равно придется дождаться разрешения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), но я думаю, что оно последует в ближайшее время. Надеюсь, все будет именно так, и политические мотивы не затруднят принятия положительного решения по "Спутнику V", - сказал собеседник РИА Новости.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
"Моя идея уже вызвала большой отклик среди обычных сардинцев. Что касается наших политиков, то для них она стала своеобразным сюрпризом. Если бы я был главой области, я бы обратился непосредственно к россиянам, связанным с Сардинией, и спросил, как они относятся к такой идее. Уверен, ответ был бы положительным, потому что россияне уже имели возможность проявить свою щедрость и благородство в отношении нашего острова", - заметил Санна.
Впрочем, по информации РИА Новости, и в руководстве Сардинии идея известного отельера уже нашла поддержку. Так, председатель областного совета Микеле Паис считает, что эта инициатива заслуживает самого серьезного внимания при условии, что использование российской вакцины будет одобрено европейским регулятором и медицинскими властями Италии.
"Сейчас нам нужно, не теряя времени, изучить ситуацию, и в случае, если определенная группа россиян захочет оказать Сардинии помощь в этом вопросе, воспользоваться ею, как только ЕМА даст "Спутнику" зеленый свет. Оптимально было бы сделать это до начала туристического сезона, чтобы летом наш остров, как прежде, мог стать одним из наиболее привлекательных курортов Средиземноморья", - подытожил Санна, компании которого принадлежат 18 отелей и гостиничных комплексов, а также туристический порт на Сардинии.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 03:55Распространение коронавируса
Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
В последнее время руководители многих регионов Италии проявляют все больший интерес к вакцине "Спутник V". В конце прошлой недели президент южноитальянской области Кампания Винченцо Де Лука объявил о том, что региональные власти заключили договор о закупках крупной партии российского препарата. При этом губернатор пояснил, что договор вступит в силу только после того, как использование "Спутника V" разрешит ЕМА или Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa).
О своей готовности приобрести российскую вакцину сразу же после решения европейского и итальянского регуляторов объявили в понедельник президенты областей Сицилия и Венето. По информации РИА Новости, аналогичную позицию занимают и руководители некоторых других итальянских регионов.
Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в около 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19СардинияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния