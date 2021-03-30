https://ria.ru/20210330/sputnik-1603451642.html

На Сардинии попросили россиян подарить острову партию "Спутника V"

На Сардинии попросили россиян подарить острову партию "Спутника V"

Владелец крупной итальянской туристической компании Studio Vacanze Group Джованни Санна (Giovanni Sanna) предложил властям автономной области Сардиния попросить РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:07

2021-03-30T14:07

2021-03-30T14:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

сардиния

в мире

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РИМ, 30 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Владелец крупной итальянской туристической компании Studio Vacanze Group Джованни Санна (Giovanni Sanna) предложил властям автономной области Сардиния попросить россиян, которые давно связали свою жизнь с этим островом, передать в дар его населению партию вакцины "Спутник V".В беседе с РИА Новости известный сардинский отельер подчеркнул, что его инициатива продиктована уверенностью в том, что россияне готовы в очередной раз проявить свойственные им благородство и щедрость, чтобы помочь жителям Сардинии преодолеть медицинский и экономический кризис, вызванной пандемией COVID-19.Санна пояснил, что речь идет прежде всего о гражданах РФ, которые уже давно обосновались на Сардинии, приобрели там недвижимость и ежегодно приезжают на остров, чтобы отдохнуть, наслаждаясь местной природой. Зачастую эти люди рассматривают Сардинию не просто как место для отдыха, но и как территорию, с которой их связывают особые отношения.Отвечая на прямой вопрос РИА Новости, имел ли он уже какие-то предварительные контакты с влиятельными россиянами по этому поводу, Санна ответил отрицательно. "Однако можно сказать, что есть определенные сигналы, которые позволяют надеяться на такую готовность со стороны ваших соотечественников", - добавил он.Надежды Санны не лишены оснований хотя бы потому, что в прошлом году некоторые известные россияне уже на деле продемонстрировали свою готовность помочь жителям Сардинии в трудный момент, связанный с пандемией. В их числе местные СМИ называли, в частности, известного российского предпринимателя Алишера Усманова, который, согласно информации журналистов, передал этой итальянской области на борьбу с коронавирусом не менее 500 тысяч евро. И, судя по всему, он был не одинок.Бизнесмен подчеркнул, что сам факт дарения препарата "Спутник V" позволил бы убрать разного рода бюрократические препоны и юридические препятствия, стоящие на пути появления российской вакцины в Италии."В таком случае нам не пришлось бы учитывать различные нормы ЕС, регламентирующие закупку подобных препаратов. Это существенно ускорило бы весь процесс. Конечно, все равно придется дождаться разрешения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), но я думаю, что оно последует в ближайшее время. Надеюсь, все будет именно так, и политические мотивы не затруднят принятия положительного решения по "Спутнику V", - сказал собеседник РИА Новости."Моя идея уже вызвала большой отклик среди обычных сардинцев. Что касается наших политиков, то для них она стала своеобразным сюрпризом. Если бы я был главой области, я бы обратился непосредственно к россиянам, связанным с Сардинией, и спросил, как они относятся к такой идее. Уверен, ответ был бы положительным, потому что россияне уже имели возможность проявить свою щедрость и благородство в отношении нашего острова", - заметил Санна.Впрочем, по информации РИА Новости, и в руководстве Сардинии идея известного отельера уже нашла поддержку. Так, председатель областного совета Микеле Паис считает, что эта инициатива заслуживает самого серьезного внимания при условии, что использование российской вакцины будет одобрено европейским регулятором и медицинскими властями Италии."Сейчас нам нужно, не теряя времени, изучить ситуацию, и в случае, если определенная группа россиян захочет оказать Сардинии помощь в этом вопросе, воспользоваться ею, как только ЕМА даст "Спутнику" зеленый свет. Оптимально было бы сделать это до начала туристического сезона, чтобы летом наш остров, как прежде, мог стать одним из наиболее привлекательных курортов Средиземноморья", - подытожил Санна, компании которого принадлежат 18 отелей и гостиничных комплексов, а также туристический порт на Сардинии.В последнее время руководители многих регионов Италии проявляют все больший интерес к вакцине "Спутник V". В конце прошлой недели президент южноитальянской области Кампания Винченцо Де Лука объявил о том, что региональные власти заключили договор о закупках крупной партии российского препарата. При этом губернатор пояснил, что договор вступит в силу только после того, как использование "Спутника V" разрешит ЕМА или Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa).О своей готовности приобрести российскую вакцину сразу же после решения европейского и итальянского регуляторов объявили в понедельник президенты областей Сицилия и Венето. По информации РИА Новости, аналогичную позицию занимают и руководители некоторых других итальянских регионов.Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в около 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

https://ria.ru/20210327/sputnik-1603079866.html

сардиния

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сардиния, в мире