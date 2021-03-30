В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в Мытищах спецназовца
21:04 30.03.2021 (обновлено: 21:07 30.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы спасения на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в коттеджном поселке "Новые Вешки" пенсионера
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Раненный во время штурма дома в Мытищах спецназовец находится в ЦРБ Лобни, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Раненный в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.