https://ria.ru/20210330/spetsnazovets-1603533706.html

В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в Мытищах спецназовца

В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в Мытищах спецназовца

Раненный во время штурма дома в Мытищах спецназовец находится в ЦРБ Лобни, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:04

2021-03-30T21:04

2021-03-30T21:07

стрельба в мытищах

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Раненный во время штурма дома в Мытищах спецназовец находится в ЦРБ Лобни, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба Росгвардии.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.

https://ria.ru/20210330/mytischi-1603531170.html

мытищи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия