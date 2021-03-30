https://ria.ru/20210330/soglashenie-1603525092.html

Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины

Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины

Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Аргентины Télam. Документ... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:56

2021-03-30T19:56

2021-03-30T19:56

радио sputnik

миа "россия сегодня"

sputnik

сергей кочетков

аргентина

буэнос-айрес (город)

новости агентства

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Аргентины Télam. Документ предусматривает регулярный обмен новостными материалами на испанском языке при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий и организацию совместных информационных проектов. Свои подписи под документом на онлайн-церемонии поставили первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и генеральный директор Télam Мария Бернарда Льоренте. В торжественном мероприятии также приняли участие руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян, генеральный соуправляющий Мариана Бендаган, директор Департамента институциональных отношений Télam Даниэла Бассо, шеф-редактор Вивиан Мариньо и руководитель отдела маркетинга Диего Ласота.Илона Овакимян добавила: "Приятно видеть, как развивается и укрепляется сотрудничество с Аргентиной, в том числе и в сфере медиакоммуникаций. Подписание соглашения о сотрудничестве с таким влиятельным агентством, как Télam - важный шаг для развития партнерских связей с латиноамериканскими коллегами". Подписанное соглашение стало первым документом об обмене контентом со СМИ Аргентины в портфолио Sputnik. На протяжении нескольких лет Télam является партнером агентства, а формализация документа ориентирована на укрепление многолетнего сотрудничества. Télam – крупнейшее аргентинское информационное агентство, основанное в 1945 году в Буэнос-Айресе. Новости доступны на испанском и португальском языках. Основная задача агентства состоит в быстром распространении достоверной информации с целью обеспечить разнообразие, безусловное соблюдение свободы слова и права граждан на получение информации. Новостное агентство Télam – единственное, которое работает на территории всей страны благодаря 28 корреспондентским пунктам в разных регионах.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/podkast-1601634307.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, сергей кочетков, аргентина, буэнос-айрес (город), новости агентства