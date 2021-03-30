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Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины
Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины
Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Аргентины Télam. Документ... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:56
2021-03-30T19:56
радио sputnik
миа "россия сегодня"
sputnik
сергей кочетков
аргентина
буэнос-айрес (город)
новости агентства
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Аргентины Télam. Документ предусматривает регулярный обмен новостными материалами на испанском языке при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий и организацию совместных информационных проектов. Свои подписи под документом на онлайн-церемонии поставили первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и генеральный директор Télam Мария Бернарда Льоренте. В торжественном мероприятии также приняли участие руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян, генеральный соуправляющий Мариана Бендаган, директор Департамента институциональных отношений Télam Даниэла Бассо, шеф-редактор Вивиан Мариньо и руководитель отдела маркетинга Диего Ласота.Илона Овакимян добавила: "Приятно видеть, как развивается и укрепляется сотрудничество с Аргентиной, в том числе и в сфере медиакоммуникаций. Подписание соглашения о сотрудничестве с таким влиятельным агентством, как Télam - важный шаг для развития партнерских связей с латиноамериканскими коллегами". Подписанное соглашение стало первым документом об обмене контентом со СМИ Аргентины в портфолио Sputnik. На протяжении нескольких лет Télam является партнером агентства, а формализация документа ориентирована на укрепление многолетнего сотрудничества. Télam – крупнейшее аргентинское информационное агентство, основанное в 1945 году в Буэнос-Айресе. Новости доступны на испанском и португальском языках. Основная задача агентства состоит в быстром распространении достоверной информации с целью обеспечить разнообразие, безусловное соблюдение свободы слова и права граждан на получение информации. Новостное агентство Télam – единственное, которое работает на территории всей страны благодаря 28 корреспондентским пунктам в разных регионах.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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аргентина
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радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, сергей кочетков, аргентина, буэнос-айрес (город), новости агентства

Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины

19:56 30.03.2021
 
© Sputnik / Нина ЗотинаSputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины
Sputnik заключил первое соглашение со СМИ Аргентины - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Аргентины Télam. Документ предусматривает регулярный обмен новостными материалами на испанском языке при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий и организацию совместных информационных проектов.
Свои подписи под документом на онлайн-церемонии поставили первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и генеральный директор Télam Мария Бернарда Льоренте. В торжественном мероприятии также приняли участие руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян, генеральный соуправляющий Мариана Бендаган, директор Департамента институциональных отношений Télam Даниэла Бассо, шеф-редактор Вивиан Мариньо и руководитель отдела маркетинга Диего Ласота.
"Партнерство с крупнейшим новостным агентством Аргентины открывает огромные возможности для создания единого российско-аргентинского информационного пространства и общения без посредников, - отметил Сергей Кочетков. – Хочется верить, что совместные инициативы станут мощным импульсом для развития обоих агентств".
Илона Овакимян добавила: "Приятно видеть, как развивается и укрепляется сотрудничество с Аргентиной, в том числе и в сфере медиакоммуникаций. Подписание соглашения о сотрудничестве с таким влиятельным агентством, как Télam - важный шаг для развития партнерских связей с латиноамериканскими коллегами".
Мария Бернарда Льоренте подчеркнула: "Мы приветствуем подписание соглашения о сотрудничестве между агентствами Sputnik и Télam в такое непростое для мира время, когда информация чрезмерно сконцентрирована в руках небольшой группы, когда правда ставится под сомнение, а фейковые новости распространяются с огромной скоростью, когда мир нуждается в достоверной информации, так как мы оказались в неоднозначной ситуации из-за пандемии и должны переосмыслить, какой мир мы будем строить после ее окончания. Соглашение со Sputnik позволит нам напрямую обращаться друг к другу и начать создавать новый тип журналистики и укреплять его".
Подписанное соглашение стало первым документом об обмене контентом со СМИ Аргентины в портфолио Sputnik. На протяжении нескольких лет Télam является партнером агентства, а формализация документа ориентирована на укрепление многолетнего сотрудничества.
Télam – крупнейшее аргентинское информационное агентство, основанное в 1945 году в Буэнос-Айресе. Новости доступны на испанском и португальском языках. Основная задача агентства состоит в быстром распространении достоверной информации с целью обеспечить разнообразие, безусловное соблюдение свободы слова и права граждан на получение информации. Новостное агентство Télam – единственное, которое работает на территории всей страны благодаря 28 корреспондентским пунктам в разных регионах.
Sputnik международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Радио Sputnik запустил новый подкаст 30 лет без СССР - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 13:29
Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"
 
Радио SputnikМИА "Россия сегодня"SputnikСергей КочетковАргентинаБуэнос-Айрес (город)Новости агентства
 
 
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