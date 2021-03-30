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Премьер Словакии ушел в отставку
Премьер Словакии ушел в отставку
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:09
2021-03-30T18:55
ян чарногурский
зузана чапутова
игорь матович
словакия
в мире
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ПРАГА, 30 мар — РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство.По законам страны вместе с главой кабмина уходит в отставку и весь состав правительства.Церемонию транслировали сетевые телеканалы.В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) заявил на пресс-конференции, что для прекращения правительственного кризиса согласен пойти навстречу требованиям лидеров трех других коалиционных партий и уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его своему однопартийцу Хегеру, а сам готов возглавить Минфин.После этого лидеры других партий правящей коалиции заявили, что удовлетворены таким вариантом выхода из кризиса, согласны с кандидатурой Хегера в качестве нового премьера, а ушедшие в последние дни в отставку министры готовы вернуться на свои места.Ранее на минувшей неделе лидер партии "Свобода и солидарность" и глава Минэкономики Рихард Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.После этого лидеры коалиционных партий "Свобода и солидарность" и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. В свою очередь, Чапутова заявила, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета.Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в беседе с РИА Новости положительно оценил назначение бывшего министра финансов."Хегер — совсем другой человек. Спокойный, уравновешенный, склонный к командной работе. Так что смена во главе кабмина должна принести хорошие результаты", — подчеркнул Чарногурский.По его мнению, работе правительства существенно мешали хаотичность и импульсивность, присущие Матовичу.
https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html
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ян чарногурский, зузана чапутова, игорь матович, словакия, в мире

Премьер Словакии ушел в отставку

17:09 30.03.2021 (обновлено: 18:55 30.03.2021)
 
© Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Пресс-служба правительства Словакии
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ПРАГА, 30 мар — РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла во вторник отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство.
По законам страны вместе с главой кабмина уходит в отставку и весь состав правительства.
Церемонию транслировали сетевые телеканалы.
В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) заявил на пресс-конференции, что для прекращения правительственного кризиса согласен пойти навстречу требованиям лидеров трех других коалиционных партий и уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его своему однопартийцу Хегеру, а сам готов возглавить Минфин.
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После этого лидеры других партий правящей коалиции заявили, что удовлетворены таким вариантом выхода из кризиса, согласны с кандидатурой Хегера в качестве нового премьера, а ушедшие в последние дни в отставку министры готовы вернуться на свои места.
Ранее на минувшей неделе лидер партии "Свобода и солидарность" и глава Минэкономики Рихард Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
После этого лидеры коалиционных партий "Свобода и солидарность" и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. В свою очередь, Чапутова заявила, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета.
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Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в беседе с РИА Новости положительно оценил назначение бывшего министра финансов.
"Хегер — совсем другой человек. Спокойный, уравновешенный, склонный к командной работе. Так что смена во главе кабмина должна принести хорошие результаты", — подчеркнул Чарногурский.
По его мнению, работе правительства существенно мешали хаотичность и импульсивность, присущие Матовичу.
 
Ян ЧарногурскийЗузана ЧапутоваИгорь МатовичСловакияВ мире
 
 
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