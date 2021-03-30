https://ria.ru/20210330/skoraya-1603510593.html

С места стрельбы в Мытищах уехала скорая с мигалками

С места стрельбы в Мытищах уехала скорая с мигалками

Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:16

2021-03-30T18:16

2021-03-30T20:10

стрельба в мытищах

россия

происшествия

мытищи

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами отъехал от места происшествия.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.На месте находится прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

россия

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Скорая с мигалками уезжает с места перестрелки в Мытищах Что происходит в подмосковных Вешках: ▪️ 61-летний житель коттеджного поселка в Вешках (в Мытищах в 2 км от МКАД на севере Москвы) открыл стрельбу - по данным источника РИА Новости, это Владимир Барданов ▪️ мужчина открыл огонь и бросил две гранаты, после того как силовики приехали проверить его причастность к незаконному обороту оружия ▪️ после того как начался штурм, мужчина отпустил находившихся в доме двух детей и забаррикадировался ▪️ в какой-то момент в доме начался пожар - по данным источника РИА Новости, сам стрелок мог устроить поджог, чтобы уничтожить улики ▪️ в дом пенсионера ворвался спецназ, к операции, которая продолжается уже три часа, привлекли ОМОН и СОБР, слышны хлопки гранат, одиночные выстрелы и очереди ▪️ на месте автомобили скорой помощи и СК, территория поселка оцеплена, оттуда никого не выпускают 2021-03-30T18:16 true PT0M19S

Дом мытищинского злоумышленника горит Дом мытищинского злоумышленника горит 2021-03-30T18:16 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, россия, происшествия, мытищи