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С места стрельбы в Мытищах уехала скорая с мигалками
С места стрельбы в Мытищах уехала скорая с мигалками
Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:16
2021-03-30T20:10
стрельба в мытищах
россия
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами отъехал от места происшествия.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.На месте находится прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.
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россия
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РИА Новости
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60
Скорая с мигалками уезжает с места перестрелки в Мытищах
Что происходит в подмосковных Вешках: ▪️ 61-летний житель коттеджного поселка в Вешках (в Мытищах в 2 км от МКАД на севере Москвы) открыл стрельбу - по данным источника РИА Новости, это Владимир Барданов ▪️ мужчина открыл огонь и бросил две гранаты, после того как силовики приехали проверить его причастность к незаконному обороту оружия ▪️ после того как начался штурм, мужчина отпустил находившихся в доме двух детей и забаррикадировался ▪️ в какой-то момент в доме начался пожар - по данным источника РИА Новости, сам стрелок мог устроить поджог, чтобы уничтожить улики ▪️ в дом пенсионера ворвался спецназ, к операции, которая продолжается уже три часа, привлекли ОМОН и СОБР, слышны хлопки гранат, одиночные выстрелы и очереди ▪️ на месте автомобили скорой помощи и СК, территория поселка оцеплена, оттуда никого не выпускают
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Дом мытищинского злоумышленника горит
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стрельба в мытищах, россия, происшествия, мытищи

С места стрельбы в Мытищах уехала скорая с мигалками

18:16 30.03.2021 (обновлено: 20:10 30.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами отъехал от места происшествия.
По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".
По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.
На месте находится прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.
Появилось видео с места стрельбы в Мытищах - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 14:02
Появилось видео с места стрельбы в Мытищах
 
Стрельба в МытищахРоссияПроисшествияМытищи
 
 
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