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В МИД раскритиковали ЕС из-за состава участников конференции по Сирии
В МИД раскритиковали ЕС из-за состава участников конференции по Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин подверг критике отказ Евросоюза пригласить представителей официального Дамаска на конференцию... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:34
2021-03-30T16:34
сергей вершинин
евросоюз
йемен
ливия
сирия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин подверг критике отказ Евросоюза пригласить представителей официального Дамаска на конференцию доноров Сирии "Брюссель-5", где обсуждается помощь сирийским беженцам."Как и прежде, все эти насущные для Сирии и сирийцев вопросы предлагается обсуждать без их непосредственного участия", - сказал российский дипломат, выступая по видеосвязи.Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса и ужесточения односторонних санкций Сирия сталкивается с масштабным гуманитарным кризисом. Для разрешения этого кризиса, по словам российского дипломата, необходимо, в том числе, восстановление инфраструктуры."Однако все эти призывы игнорируются в угоду политизированным установкам на отказ от гуманитарного восстановления и дискриминацию правительственных территорий, удушение санкциями с требованием политических преобразований в Сирии", - добавил он.Вершинин подчеркнул, что усугубление гуманитарного кризиса в Сирии может привести к катастрофическим последствиям."Призываем задуматься, к чему приведет социально-экономический коллапс в Сирии… На карте ближневосточного региона рискует появиться очередная "черная дыра" по примеру Йемена и Ливии, а Запад захлестнёт очередная волна беженцев", - сказал Вершинин.Он также подтвердил, что Россия продолжит оказывать помощь Дамаску в борьбе с террористической угрозой."Установление долгосрочного и прочного мира в Сирии и регионе без ликвидации террористических очагов и восстановления территориальной целостности страны невозможно, а значит непримиримая борьба с террористами должна быть продолжена, будем и впредь оказывать сирийцам в этом поддержку", - сказал он.Европейский союз проводит 29-30 марта очередную, пятую по счету, конференцию доноров Сирии. Конференция в Брюсселе проходит в формате видеоконференции без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
https://ria.ru/20210324/siriya-1602504266.html
https://ria.ru/20210329/siriya-1603350578.html
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сергей вершинин, евросоюз, йемен, ливия, сирия, в мире

В МИД раскритиковали ЕС из-за состава участников конференции по Сирии

16:34 30.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин подверг критике отказ Евросоюза пригласить представителей официального Дамаска на конференцию доноров Сирии "Брюссель-5", где обсуждается помощь сирийским беженцам.
"Как и прежде, все эти насущные для Сирии и сирийцев вопросы предлагается обсуждать без их непосредственного участия", - сказал российский дипломат, выступая по видеосвязи.
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Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса и ужесточения односторонних санкций Сирия сталкивается с масштабным гуманитарным кризисом. Для разрешения этого кризиса, по словам российского дипломата, необходимо, в том числе, восстановление инфраструктуры.
"Однако все эти призывы игнорируются в угоду политизированным установкам на отказ от гуманитарного восстановления и дискриминацию правительственных территорий, удушение санкциями с требованием политических преобразований в Сирии", - добавил он.
Вершинин подчеркнул, что усугубление гуманитарного кризиса в Сирии может привести к катастрофическим последствиям.
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"Призываем задуматься, к чему приведет социально-экономический коллапс в Сирии… На карте ближневосточного региона рискует появиться очередная "черная дыра" по примеру Йемена и Ливии, а Запад захлестнёт очередная волна беженцев", - сказал Вершинин.
Он также подтвердил, что Россия продолжит оказывать помощь Дамаску в борьбе с террористической угрозой.
"Установление долгосрочного и прочного мира в Сирии и регионе без ликвидации террористических очагов и восстановления территориальной целостности страны невозможно, а значит непримиримая борьба с террористами должна быть продолжена, будем и впредь оказывать сирийцам в этом поддержку", - сказал он.
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Европейский союз проводит 29-30 марта очередную, пятую по счету, конференцию доноров Сирии. Конференция в Брюсселе проходит в формате видеоконференции без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.
Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.
 
Сергей ВершининЕвросоюзЙеменЛивияСирияВ мире
 
 
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