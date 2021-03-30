https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603412035.html
В Госдуме прокомментировали санкции Канады против России
В Госдуме прокомментировали санкции Канады против России
Санкции Канады в отношении России из-за Крыма вызывают удивление своей нелепостью и абсурдностью, оглядываясь на Вашингтон, Торонто демонстрирует отсутствие... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:56
2021-03-30T10:56
2021-03-30T10:56
госдума рф
сергей железняк
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Санкции Канады в отношении России из-за Крыма вызывают удивление своей нелепостью и абсурдностью, оглядываясь на Вашингтон, Торонто демонстрирует отсутствие суверенитета во внешнеполитических делах, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста."Введение очередных санкций со стороны партнеров США в отношении России каждый раз вызывает удивление своей нелепостью и абсурдностью обвинений. Нашим западным оппонентам давно пора понять, что никакие санкции не заставят отдать российский Крым, который стал таковым по воле граждан", - сказал Железняк.С одной стороны, отмечает парламентарий, санкции в отношении двух физлиц и четырех компаний наводят на мысль о том, что властям Канады надо было как-то продемонстрировать "старшему брату" в США готовность поддерживать антироссийскую кампанию."С другой - следует проанализировать, не является ли данный антироссийский маневр формой недобросовестной конкуренции, которую так любят использовать американские соседи Канады", - уверен политик.По мнению Железняка, недружественный шаг Канады не способствует восстановлению доверительного тона в наших двусторонних отношениях."Торонто всегда оглядывается на Вашингтон в своей внешней политике, особенно, когда это касается взаимодействия с Россией. К большому сожалению, антироссийскими выпадами Канада не только усложняет развитие сотрудничества с нашей страной, но и проявляет отсутствие суверенитета в вопросах внешней стратегии, слепо подпевая властям США", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html
https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603375095.html
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госдума рф, сергей железняк, канада, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Санкции Канады
в отношении России из-за Крыма вызывают удивление своей нелепостью и абсурдностью, оглядываясь на Вашингтон
, Торонто
демонстрирует отсутствие суверенитета во внешнеполитических делах, сказал РИА Новости член комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
.
Канада и Австралия
расширили санкции против РФ из-за Крыма против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста.
"Введение очередных санкций со стороны партнеров США
в отношении России каждый раз вызывает удивление своей нелепостью и абсурдностью обвинений. Нашим западным оппонентам давно пора понять, что никакие санкции не заставят отдать российский Крым, который стал таковым по воле граждан", - сказал Железняк.
С одной стороны, отмечает парламентарий, санкции в отношении двух физлиц и четырех компаний наводят на мысль о том, что властям Канады надо было как-то продемонстрировать "старшему брату" в США готовность поддерживать антироссийскую кампанию.
"С другой - следует проанализировать, не является ли данный антироссийский маневр формой недобросовестной конкуренции, которую так любят использовать американские соседи Канады", - уверен политик.
По мнению Железняка, недружественный шаг Канады не способствует восстановлению доверительного тона в наших двусторонних отношениях.
"Торонто всегда оглядывается на Вашингтон в своей внешней политике, особенно, когда это касается взаимодействия с Россией. К большому сожалению, антироссийскими выпадами Канада не только усложняет развитие сотрудничества с нашей страной, но и проявляет отсутствие суверенитета в вопросах внешней стратегии, слепо подпевая властям США", - добавил депутат.