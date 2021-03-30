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Круглый стол в преддверии летних каникул
Круглый стол в преддверии летних каникул
5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российские летние каникулы 2021: состоится ли новый сезон".
2021-03-30T13:37
2021-03-30T13:37
анонсы
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Задать вопросК участию приглашены:- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;- руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края "Содействие детскому отдыху" Валерий ДОЛГИХ;- генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Инна ГОЛУБЕВА;- генеральный директор интернет-каталога детских лагерей и мероприятий "Инкэмп.ру" Елена РЫЖЕНКОВА;- член Международной академии детского-юношеского туризма и краеведения Сергей МИНДЕЛЕВИЧ.Модератор - руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Готовы ли детские лагеря к открытию сезона? Какие появились нововведения в связи с эпидситуацией? Какие меры безопасности должны быть соблюдены? Какие медицинские документы необходимы? Будут ли изменения в работе лагерей и в программах? Насколько поменялась стоимость путевок?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол в преддверии летних каникул

13:37 30.03.2021
 
Читать ria.ru в
5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российские летние каникулы 2021: состоится ли новый сезон".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;
- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края "Содействие детскому отдыху" Валерий ДОЛГИХ;
- генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Инна ГОЛУБЕВА;
- генеральный директор интернет-каталога детских лагерей и мероприятий "Инкэмп.ру" Елена РЫЖЕНКОВА;
- член Международной академии детского-юношеского туризма и краеведения Сергей МИНДЕЛЕВИЧ.

Модератор - руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Готовы ли детские лагеря к открытию сезона? Какие появились нововведения в связи с эпидситуацией? Какие меры безопасности должны быть соблюдены? Какие медицинские документы необходимы? Будут ли изменения в работе лагерей и в программах? Насколько поменялась стоимость путевок?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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