Круглый стол в преддверии летних каникул
5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российские летние каникулы 2021: состоится ли новый сезон".
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К участию приглашены:
- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;
- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края "Содействие детскому отдыху" Валерий ДОЛГИХ;
- генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Инна ГОЛУБЕВА;
- генеральный директор интернет-каталога детских лагерей и мероприятий "Инкэмп.ру" Елена РЫЖЕНКОВА;
- член Международной академии детского-юношеского туризма и краеведения Сергей МИНДЕЛЕВИЧ.
Модератор - руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Готовы ли детские лагеря к открытию сезона? Какие появились нововведения в связи с эпидситуацией? Какие меры безопасности должны быть соблюдены? Какие медицинские документы необходимы? Будут ли изменения в работе лагерей и в программах? Насколько поменялась стоимость путевок?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;
- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края "Содействие детскому отдыху" Валерий ДОЛГИХ;
- генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Инна ГОЛУБЕВА;
- генеральный директор интернет-каталога детских лагерей и мероприятий "Инкэмп.ру" Елена РЫЖЕНКОВА;
- член Международной академии детского-юношеского туризма и краеведения Сергей МИНДЕЛЕВИЧ.
Модератор - руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Готовы ли детские лагеря к открытию сезона? Какие появились нововведения в связи с эпидситуацией? Какие меры безопасности должны быть соблюдены? Какие медицинские документы необходимы? Будут ли изменения в работе лагерей и в программах? Насколько поменялась стоимость путевок?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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