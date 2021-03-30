https://ria.ru/20210330/rossiyskie-letnie-kanikuly-1603444731.html

Круглый стол в преддверии летних каникул

Круглый стол в преддверии летних каникул

5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российские летние каникулы 2021: состоится ли новый сезон".

2021-03-30T13:37

2021-03-30T13:37

2021-03-30T13:37

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1603444731.jpg?1617100639

Задать вопросК участию приглашены:- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;- руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края "Содействие детскому отдыху" Валерий ДОЛГИХ;- генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Инна ГОЛУБЕВА;- генеральный директор интернет-каталога детских лагерей и мероприятий "Инкэмп.ру" Елена РЫЖЕНКОВА;- член Международной академии детского-юношеского туризма и краеведения Сергей МИНДЕЛЕВИЧ.Модератор - руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Готовы ли детские лагеря к открытию сезона? Какие появились нововведения в связи с эпидситуацией? Какие меры безопасности должны быть соблюдены? Какие медицинские документы необходимы? Будут ли изменения в работе лагерей и в программах? Насколько поменялась стоимость путевок?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы