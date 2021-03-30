https://ria.ru/20210330/rossiya-1603474010.html

Путин призвал пресекать попытки переноса проблем других стран в Россию

Путин призвал пресекать попытки переноса проблем других стран в Россию

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих странах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:49

2021-03-30T15:49

2021-03-30T15:49

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603460643_0:168:3292:2020_1920x0_80_0_0_b23969aadd371a73ab392e8b89cffc04.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих странах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России."Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки - и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", - отметил Путин.Он подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и "не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут".

https://ria.ru/20210330/provokatsii-1603456806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество