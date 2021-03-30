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Путин призвал пресекать попытки переноса проблем других стран в Россию
Путин призвал пресекать попытки переноса проблем других стран в Россию
Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих странах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:49
2021-03-30T15:49
2021-03-30T15:49
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих странах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России."Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки - и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", - отметил Путин.Он подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и "не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут".
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих странах на территорию России
, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию Российской Федерации. Это касается, повторяю еще раз, и граждан Российской Федерации, проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно", - сказал он на заседании совета по межнациональным отношениям.
Он добавил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России.
"Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки - и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и "не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут".