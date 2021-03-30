Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/rossiya-1603395973.html
Песков назвал страны, с которыми дружит Россия
Песков назвал страны, с которыми дружит Россия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими странами Россия сейчас дружит: в их числе Китай, Индия, многие государства на постсоветском... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:47
2021-03-30T10:21
россия
евразийский экономический союз
союзное государство
снг
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddba954b8f9ef80206c239f1d49dec06.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими странами Россия сейчас дружит: в их числе Китай, Индия, многие государства на постсоветском пространстве, в Латинской Америке и Африке, ряд европейских стран и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты", говоря о том, много ли у России осталось "живых отношений" и с кем страна сейчас дружит. Важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР он назвал Союзное государство России и Белоруссии."Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран", - продолжил представитель Кремля, отметив, что "с Брюсселем дела идут неважно", но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается."Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия-Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии", - добавил Песков.По его словам, таких стран очень много, есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации.
https://ria.ru/20210330/putin-1603395246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_24b9b87f996f9c06415aa631bbf84f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский экономический союз, союзное государство, снг, дмитрий песков, политика

Песков назвал страны, с которыми дружит Россия

08:47 30.03.2021 (обновлено: 10:21 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага России
Празднование Дня государственного флага России - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими странами Россия сейчас дружит: в их числе Китай, Индия, многие государства на постсоветском пространстве, в Латинской Америке и Африке, ряд европейских стран и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты", говоря о том, много ли у России осталось "живых отношений" и с кем страна сейчас дружит. Важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР он назвал Союзное государство России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
08:41
Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения
"Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран", - продолжил представитель Кремля, отметив, что "с Брюсселем дела идут неважно", но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается.
"Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия-Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии", - добавил Песков.
По его словам, таких стран очень много, есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации.
 
РоссияЕвразийский экономический союзСоюзное государствоСНГДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния