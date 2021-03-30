Песков назвал страны, с которыми дружит Россия
08:47 30.03.2021 (обновлено: 10:21 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими странами Россия сейчас дружит: в их числе Китай, Индия, многие государства на постсоветском пространстве, в Латинской Америке и Африке, ряд европейских стран и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты", говоря о том, много ли у России осталось "живых отношений" и с кем страна сейчас дружит. Важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР он назвал Союзное государство России и Белоруссии.
"Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран", - продолжил представитель Кремля, отметив, что "с Брюсселем дела идут неважно", но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается.
"Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия-Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии", - добавил Песков.
По его словам, таких стран очень много, есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации.