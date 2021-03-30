https://ria.ru/20210330/rossiya-1603395973.html

Песков назвал страны, с которыми дружит Россия

Песков назвал страны, с которыми дружит Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими странами Россия сейчас дружит: в их числе Китай, Индия, многие государства на постсоветском... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:47

2021-03-30T08:47

2021-03-30T10:21

россия

евразийский экономический союз

союзное государство

снг

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими странами Россия сейчас дружит: в их числе Китай, Индия, многие государства на постсоветском пространстве, в Латинской Америке и Африке, ряд европейских стран и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты", говоря о том, много ли у России осталось "живых отношений" и с кем страна сейчас дружит. Важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР он назвал Союзное государство России и Белоруссии."Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран", - продолжил представитель Кремля, отметив, что "с Брюсселем дела идут неважно", но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается."Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия-Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии", - добавил Песков.По его словам, таких стран очень много, есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации.

https://ria.ru/20210330/putin-1603395246.html

россия

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россия, евразийский экономический союз, союзное государство, снг, дмитрий песков, политика