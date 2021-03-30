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Суд отказался восстановить бывшую "Красу Росгвардии" в должности
Суд отказался восстановить бывшую "Красу Росгвардии" в должности
Ленинский суд Екатеринбурга отказал в иске бывшей "Красе Росгвардии" Анне Храмцовой, уволенной из-за видео в инстаграме, сообщил портал e1.ru. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:24
2021-03-30T17:24
анна храмцова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ленинский суд Екатеринбурга отказал в иске бывшей "Красе Росгвардии" Анне Храмцовой, уволенной из-за видео в инстаграме, сообщил портал e1.ru.Несогласная с увольнением девушка требовала восстановить ее в должности и выплатить компенсацию. Суд полностью отказал ей в иске.На заседании бывший начальник Храмцовой рассказал о ее проступках. Так, например, девушка опаздывала на работу и раздавала интервью журналистам без согласования с пресс-службой. Сама Храмцова обвинила начальство в предвзятом к ней отношении и пообещала обжаловать решение суда.В декабре 2020 года Храмцова заявила, что ее уволили из-за видео, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург

Суд отказался восстановить бывшую "Красу Росгвардии" в должности

17:24 30.03.2021
 
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ленинский суд Екатеринбурга отказал в иске бывшей "Красе Росгвардии" Анне Храмцовой, уволенной из-за видео в инстаграме, сообщил портал e1.ru.
Несогласная с увольнением девушка требовала восстановить ее в должности и выплатить компенсацию. Суд полностью отказал ей в иске.
На заседании бывший начальник Храмцовой рассказал о ее проступках. Так, например, девушка опаздывала на работу и раздавала интервью журналистам без согласования с пресс-службой. Сама Храмцова обвинила начальство в предвзятом к ней отношении и пообещала обжаловать решение суда.
В декабре 2020 года Храмцова заявила, что ее уволили из-за видео, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Анна ХрамцоваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Екатеринбург
 
 
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