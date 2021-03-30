https://ria.ru/20210330/rosgvardiya-1603494892.html
Суд отказался восстановить бывшую "Красу Росгвардии" в должности
Суд отказался восстановить бывшую "Красу Росгвардии" в должности
Ленинский суд Екатеринбурга отказал в иске бывшей "Красе Росгвардии" Анне Храмцовой, уволенной из-за видео в инстаграме, сообщил портал e1.ru. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:24
2021-03-30T17:24
2021-03-30T17:24
анна храмцова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ленинский суд Екатеринбурга отказал в иске бывшей "Красе Росгвардии" Анне Храмцовой, уволенной из-за видео в инстаграме, сообщил портал e1.ru.Несогласная с увольнением девушка требовала восстановить ее в должности и выплатить компенсацию. Суд полностью отказал ей в иске.На заседании бывший начальник Храмцовой рассказал о ее проступках. Так, например, девушка опаздывала на работу и раздавала интервью журналистам без согласования с пресс-службой. Сама Храмцова обвинила начальство в предвзятом к ней отношении и пообещала обжаловать решение суда.В декабре 2020 года Храмцова заявила, что ее уволили из-за видео, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Ленинский суд Екатеринбурга
отказал в иске бывшей "Красе Росгвардии
" Анне Храмцовой
, уволенной из-за видео в инстаграме, сообщил портал e1.ru
.
Несогласная с увольнением девушка требовала восстановить ее в должности и выплатить компенсацию. Суд полностью отказал ей в иске.
На заседании бывший начальник Храмцовой рассказал о ее проступках. Так, например, девушка опаздывала на работу и раздавала интервью журналистам без согласования с пресс-службой. Сама Храмцова обвинила начальство в предвзятом к ней отношении и пообещала обжаловать решение суда.
В декабре 2020 года Храмцова заявила, что ее уволили из-за видео, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.