https://ria.ru/20210330/reabilitatsiya-1603500479.html
В Верхневолжье расширяют возможности для реабилитации перенесших COVID
В Верхневолжье расширяют возможности для реабилитации перенесших COVID
Для тверичан, которые переболели коронавирусом значительное время назад и имеют отрицательный ПЦР-тест, дополнительные койки дневного стационара развернуты в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:45
2021-03-30T17:45
2021-03-30T17:45
тверская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
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ТВЕРЬ, 30 мар – РИА Новости. Для тверичан, которые переболели коронавирусом значительное время назад и имеют отрицательный ПЦР-тест, дополнительные койки дневного стационара развернуты в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. Сейчас прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в учреждениях санаторно-курортного типа, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Вопрос о расширении возможностей для оказания реабилитационной помощи жителям региона, перенесшим коронавирус, рассматривался во вторник на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.По сообщению пресс-службы, в регионе снижается число заболевших новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 29,4%, случаев гриппа не зарегистрировано. Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой вакцинации граждан. В Верхневолжье развернуты 38 прививочных пунктов. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 73 566 человек – это 97,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион.
https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, здоровье - общество
ТВЕРЬ, 30 мар – РИА Новости
. Для тверичан, которые переболели коронавирусом
значительное время назад и имеют отрицательный ПЦР-тест, дополнительные койки дневного стационара развернуты в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. Сейчас прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в учреждениях санаторно-курортного типа, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Вопрос о расширении возможностей для оказания реабилитационной помощи жителям региона, перенесшим коронавирус, рассматривался во вторник на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
По сообщению пресс-службы, в регионе снижается число заболевших новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 29,4%, случаев гриппа не зарегистрировано.
Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой вакцинации граждан. В Верхневолжье развернуты 38 прививочных пунктов. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 73 566 человек – это 97,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион.