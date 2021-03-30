https://ria.ru/20210330/reabilitatsiya-1603500479.html

В Верхневолжье расширяют возможности для реабилитации перенесших COVID

В Верхневолжье расширяют возможности для реабилитации перенесших COVID

Для тверичан, которые переболели коронавирусом значительное время назад и имеют отрицательный ПЦР-тест, дополнительные койки дневного стационара развернуты в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:45

2021-03-30T17:45

2021-03-30T17:45

тверская область

коронавирус в россии

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976124_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6d0d0b8d19f4bafc7c771e08393c8647.jpg

ТВЕРЬ, 30 мар – РИА Новости. Для тверичан, которые переболели коронавирусом значительное время назад и имеют отрицательный ПЦР-тест, дополнительные койки дневного стационара развернуты в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. Сейчас прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в учреждениях санаторно-курортного типа, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Вопрос о расширении возможностей для оказания реабилитационной помощи жителям региона, перенесшим коронавирус, рассматривался во вторник на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.По сообщению пресс-службы, в регионе снижается число заболевших новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 29,4%, случаев гриппа не зарегистрировано. Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой вакцинации граждан. В Верхневолжье развернуты 38 прививочных пунктов. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 73 566 человек – это 97,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество