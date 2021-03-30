https://ria.ru/20210330/razgovor-1603442144.html

Кремль ответил на вопрос о возможном разговоре Путина, Меркель и Макрона

Кремль ответил на вопрос о возможном разговоре Путина, Меркель и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:27

2021-03-30T13:27

2021-03-30T13:32

эммануэль макрон

ангела меркель

владимир путин

франция

германия

киев

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание.Ранее Песков сообщил о том, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс"Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о формате общения.Он отметил, что "речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", а будет ли это видеоконференция или нет - "это уже второстепенный вопрос"."Речь идет об их общении. Будет ли это видео, или будет ли это голос - мы вам сообщим", - сказал он.На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: "Я думаю, что гораздо быстрее".

https://ria.ru/20210329/donbass-1603296703.html

франция

германия

киев

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эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, киев, в мире