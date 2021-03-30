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Кремль ответил на вопрос о возможном разговоре Путина, Меркель и Макрона
Кремль ответил на вопрос о возможном разговоре Путина, Меркель и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:27
2021-03-30T13:27
2021-03-30T13:32
эммануэль макрон
ангела меркель
владимир путин
франция
германия
киев
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание.Ранее Песков сообщил о том, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс"Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о формате общения.Он отметил, что "речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", а будет ли это видеоконференция или нет - "это уже второстепенный вопрос"."Речь идет об их общении. Будет ли это видео, или будет ли это голос - мы вам сообщим", - сказал он.На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: "Я думаю, что гораздо быстрее".
https://ria.ru/20210329/donbass-1603296703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, киев, в мире
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пообещал проинформировать о формате разговора лидеров России, Германии
и Франции Владимира Путина
, Ангелы Меркель
и Эммануэля Макрона
, когда наступит окончательное понимание.
Ранее Песков сообщил о том, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс
"Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о формате общения.
Он отметил, что "речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном", а будет ли это видеоконференция или нет - "это уже второстепенный вопрос".
"Речь идет об их общении. Будет ли это видео, или будет ли это голос - мы вам сообщим", - сказал он.
На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: "Я думаю, что гораздо быстрее".