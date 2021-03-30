https://ria.ru/20210330/qiwi-1603433309.html

Qiwi планирует сменить гендиректора

Qiwi планирует сменить гендиректора

Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:44

2021-03-30T12:44

2021-03-30T12:44

технологии

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента Андрея Протопопова, говорится в сообщении компании."Борис Ким, занимающий пост CEO группы Qiwi с 15 января 2020 года, намерен уйти в отставку после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Ожидается, что назначение Андрея Протопопова вступит в силу с той же даты", - уточнили в Qiwi.Ким после ухода с должности займется собственными проектами, пояснила директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. При этом при необходимости он готов оказывать помощь компании. Она добавила, что на данный момент у Кима остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.

https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, экономика