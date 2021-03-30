https://ria.ru/20210330/qiwi-1603433309.html
Qiwi планирует сменить гендиректора
Qiwi планирует сменить гендиректора
Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:44
2021-03-30T12:44
2021-03-30T12:44
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_4eb72648e8cce87a783637a25f0bd60a.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента Андрея Протопопова, говорится в сообщении компании."Борис Ким, занимающий пост CEO группы Qiwi с 15 января 2020 года, намерен уйти в отставку после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Ожидается, что назначение Андрея Протопопова вступит в силу с той же даты", - уточнили в Qiwi.Ким после ухода с должности займется собственными проектами, пояснила директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. При этом при необходимости он готов оказывать помощь компании. Она добавила, что на данный момент у Кима остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1721680556127ecdb429af482a8cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента Андрея Протопопова, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров компании рекомендовал назначить Андрея Протопопова, члена управленческой команды Qiwi с 2013 года и в настоящее время CEO платежного сегмента группы Qiwi, на должность CEO группы Qiwi", - сказано в сообщении.
"Борис Ким, занимающий пост CEO группы Qiwi с 15 января 2020 года, намерен уйти в отставку после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Ожидается, что назначение Андрея Протопопова вступит в силу с той же даты", - уточнили в Qiwi.
Ким после ухода с должности займется собственными проектами, пояснила директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. При этом при необходимости он готов оказывать помощь компании. Она добавила, что на данный момент у Кима остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.