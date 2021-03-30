Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/qiwi-1603433309.html
Qiwi планирует сменить гендиректора
Qiwi планирует сменить гендиректора
Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:44
2021-03-30T12:44
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_4eb72648e8cce87a783637a25f0bd60a.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента Андрея Протопопова, говорится в сообщении компании."Борис Ким, занимающий пост CEO группы Qiwi с 15 января 2020 года, намерен уйти в отставку после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Ожидается, что назначение Андрея Протопопова вступит в силу с той же даты", - уточнили в Qiwi.Ким после ухода с должности займется собственными проектами, пояснила директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. При этом при необходимости он готов оказывать помощь компании. Она добавила, что на данный момент у Кима остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1721680556127ecdb429af482a8cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, экономика

Qiwi планирует сменить гендиректора

12:44 30.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРекламный плакат на улице в Москве
Рекламный плакат на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Qiwi Борис Ким уйдет в отставку после годового собрания акционеров в июне, совет директоров рекомендует на эту должность руководителя платежного сегмента Андрея Протопопова, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров компании рекомендовал назначить Андрея Протопопова, члена управленческой команды Qiwi с 2013 года и в настоящее время CEO платежного сегмента группы Qiwi, на должность CEO группы Qiwi", - сказано в сообщении.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 16:40
ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в Системе быстрых платежей
"Борис Ким, занимающий пост CEO группы Qiwi с 15 января 2020 года, намерен уйти в отставку после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Ожидается, что назначение Андрея Протопопова вступит в силу с той же даты", - уточнили в Qiwi.
Ким после ухода с должности займется собственными проектами, пояснила директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. При этом при необходимости он готов оказывать помощь компании. Она добавила, что на данный момент у Кима остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
 
ТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния