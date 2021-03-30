https://ria.ru/20210330/putin-1603399907.html
Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция
Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:20
2021-03-30T14:20
2021-03-30T15:10
россия
владимир путин
общество
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Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.Участники обсуждают исполнение Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.Кроме того, речь идет о таких вопросах, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах.
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РИА Новости
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LIVE: Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
LIVE: Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
2021-03-30T14:20
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PT105M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, владимир путин, общество
Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.
2021-03-30T14:20
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PT105M31S
Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.
Участники обсуждают исполнение Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
Кроме того, речь идет о таких вопросах, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах.