https://ria.ru/20210330/putin-1603399907.html

Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция

Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:20

2021-03-30T14:20

2021-03-30T15:10

россия

владимир путин

общество

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Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.Участники обсуждают исполнение Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.Кроме того, речь идет о таких вопросах, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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