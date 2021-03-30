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Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция
Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:20
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россия
владимир путин
общество
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Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.Участники обсуждают исполнение Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.Кроме того, речь идет о таких вопросах, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах.
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LIVE: Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
LIVE: Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
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видео, россия, владимир путин, общество
Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.
2021-03-30T14:20
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PT105M31S

Заседание Совета по межнациональным отношениям. Прямая трансляция

14:20 30.03.2021 (обновлено: 15:10 30.03.2021)
 
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Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям, встреча проходит в режиме видеоконференции.
Участники обсуждают исполнение Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
Кроме того, речь идет о таких вопросах, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах.
 
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