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Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве
Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве
Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:31
2021-03-30T14:43
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям."Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент.
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россия, владимир путин, общество

Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве

14:31 30.03.2021 (обновлено: 14:43 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 14:25
Путин призвал пристально относиться к национальной политике на местах
"Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент.
 
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