https://ria.ru/20210330/provokatsii-1603456806.html

Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве

Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве

Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:31

2021-03-30T14:31

2021-03-30T14:43

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям."Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент.

https://ria.ru/20210330/putin-1603455779.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество