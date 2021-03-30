https://ria.ru/20210330/provokatsii-1603456806.html
Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве
Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве
Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:31
2021-03-30T14:31
2021-03-30T14:43
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям."Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент.
https://ria.ru/20210330/putin-1603455779.html
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал президент.