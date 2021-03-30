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https://ria.ru/20210330/prokuror-1603487521.html
Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы
Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы
Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:51
2021-03-30T17:30
стрельба в мытищах
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в городском округе Мытищи для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.В СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме, он пока не задержан.
https://ria.ru/20210330/strelok-1603483551.html
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РИА Новости
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Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
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стрельба в мытищах, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия

Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы

16:51 30.03.2021 (обновлено: 17:30 30.03.2021)
 
© РИА НовостиНа месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео
На месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева.

"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев", - сказала Григорьева.

По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в городском округе Мытищи для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.
В СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме, он пока не задержан.
Ситуация в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 16:35
На месте операции по задержанию мужчины в Мытищах слышна стрельба
 
Стрельба в МытищахГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)МытищиПроисшествия
 
 
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