https://ria.ru/20210330/prokuror-1603487521.html

Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы

Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы

Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:51

2021-03-30T16:51

2021-03-30T17:30

стрельба в мытищах

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в городском округе Мытищи для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.В СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме, он пока не задержан.

https://ria.ru/20210330/strelok-1603483551.html

мытищи

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2021

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Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости. 2021-03-30T16:51 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия