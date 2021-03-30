https://ria.ru/20210330/prokuror-1603487521.html
Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы
Прокурор Мытищ выехал на место стрельбы
Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:51
2021-03-30T16:51
2021-03-30T17:30
стрельба в мытищах
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Прокурор Мытищ Андрей Гвоздев выехал на место стрельбы в коттеджном поселке, которую устроил пенсионер, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в городском округе Мытищи для проверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.В СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме, он пока не задержан.
https://ria.ru/20210330/strelok-1603483551.html
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Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
2021-03-30T16:51
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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стрельба в мытищах, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия