ОНФ запустил проект по студенческим курсовым на основе заданий НКО
© Фото : Общероссийский народный фронтПресс-конференция, посвященная запуску спецпроекта для студентов "Волонтерство как стажировка"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ОНФ запустил спецпроект "Волонтерство как стажировка", в рамках которого студенты вузов и колледжей могут выполнять ориентированные на практику задания НКО в качестве дипломных и курсовых работ, сообщили на пресс-конференции.
Спецпроект "Волонтерство как стажировка" призван привлечь в некоммерческий сектор молодых талантливых специалистов, способных предложить новые идеи и подходы к работе в НКО и тем самым помочь усовершенствовать текущие процессы в таких организациях.
Заинтересованные организации могут предложить студентам кейсы с подробным описанием своих актуальных задач, разместив их на платформе профстажировки.рф до 15 апреля. По итогам каждого сезона конкурса они смогут выбрать среди студенческих решений самые интересные и пригласить их авторов на практику или стажировку.
"Формат прохождения кейсов, решения кейсов, прохождение стажировок, это то, что сегодня может помочь в повышении конкурентоспособности, обретении новых знаний, опыта, контактов. Мы со своей стороны могли бы учитывать успешно пройденные кейсы, фиксировать в своей электронной книжке волонтеров", - сказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Он также пообещал разместить несколько кейсов и призвать сделать это партнеров из регионов.
Спецпроект также поддержали министерство экономического развития РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общественная палата РФ, Фонд президентских грантов, Агентство стратегических инициатив. Они покажут пример всем российским некоммерческим организациям и разместят свои кейсы на платформе профстажировки.рф, а также порекомендуют сделать это своим партнерским и подведомственным организациям.
На платформе проекта "Профстажировки 2.0" уже размещено 4872 практико-ориентированных заданий (кейсов) от 1442 работодателей. Участники – студенты вузов и колледжей выполняют их в качестве дипломных и курсовых работ. Авторов лучших решений приглашают на практики и стажировки.
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