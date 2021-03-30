https://ria.ru/20210330/proekt-1603519067.html

ОНФ запустил проект по студенческим курсовым на основе заданий НКО

ОНФ запустил проект по студенческим курсовым на основе заданий НКО

ОНФ запустил спецпроект "Волонтерство как стажировка", в рамках которого студенты вузов и колледжей могут выполнять ориентированные на практику задания НКО в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:57

2021-03-30T19:57

2021-03-30T19:57

волонтерство в россии

фонд президентских грантов

общероссийский народный фронт

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

образование - общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ОНФ запустил спецпроект "Волонтерство как стажировка", в рамках которого студенты вузов и колледжей могут выполнять ориентированные на практику задания НКО в качестве дипломных и курсовых работ, сообщили на пресс-конференции.Спецпроект "Волонтерство как стажировка" призван привлечь в некоммерческий сектор молодых талантливых специалистов, способных предложить новые идеи и подходы к работе в НКО и тем самым помочь усовершенствовать текущие процессы в таких организациях.Заинтересованные организации могут предложить студентам кейсы с подробным описанием своих актуальных задач, разместив их на платформе профстажировки.рф до 15 апреля. По итогам каждого сезона конкурса они смогут выбрать среди студенческих решений самые интересные и пригласить их авторов на практику или стажировку.Он также пообещал разместить несколько кейсов и призвать сделать это партнеров из регионов.Спецпроект также поддержали министерство экономического развития РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общественная палата РФ, Фонд президентских грантов, Агентство стратегических инициатив. Они покажут пример всем российским некоммерческим организациям и разместят свои кейсы на платформе профстажировки.рф, а также порекомендуют сделать это своим партнерским и подведомственным организациям.На платформе проекта "Профстажировки 2.0" уже размещено 4872 практико-ориентированных заданий (кейсов) от 1442 работодателей. Участники – студенты вузов и колледжей выполняют их в качестве дипломных и курсовых работ. Авторов лучших решений приглашают на практики и стажировки.

https://realty.ria.ru/20210216/ipoteka-1597711092.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтерство в россии, фонд президентских грантов, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование - общество