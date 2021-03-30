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Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО
Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО
Шведская газета Aftonbladet рассказала, почему у России будет преимущество перед НАТО в случае конфликта. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:06
2021-03-30T14:21
россия
балтийское море
нато
польша
великобритания
германия
безопасность
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведская газета Aftonbladet рассказала, почему у России будет преимущество перед НАТО в случае конфликта. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление.Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс — не более 43.Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО.Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах.Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС.В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран — членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии.
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россия
балтийское море
польша
великобритания
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россия, балтийское море, нато, польша, великобритания, германия, безопасность

Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО

13:06 30.03.2021 (обновлено: 14:21 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведская газета Aftonbladet рассказала, почему у России будет преимущество перед НАТО в случае конфликта.
В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление.
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Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс — не более 43.
Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО.
Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах.
Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС.
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"Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил", — считает один из исследователей, Кристер Паллин.

В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран — членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии.
 
РоссияБалтийское мореНАТОПольшаВеликобританияГерманияБезопасность
 
 
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