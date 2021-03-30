https://ria.ru/20210330/preimuschestva-1603437701.html

Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО

Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО

Шведская газета Aftonbladet рассказала, почему у России будет преимущество перед НАТО в случае конфликта. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:06

2021-03-30T13:06

2021-03-30T14:21

россия

балтийское море

нато

польша

великобритания

германия

безопасность

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шведская газета Aftonbladet рассказала, почему у России будет преимущество перед НАТО в случае конфликта. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление.Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс — не более 43.Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО.Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах.Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС.В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран — членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии.

https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html

https://ria.ru/20210322/artustanovka-1602015494.html

россия

балтийское море

польша

великобритания

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, нато, польша, великобритания, германия, безопасность