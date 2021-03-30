Пожар в доме в Мытищах, где произошла стрельба, потушили
22:42 30.03.2021 (обновлено: 23:29 30.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Открытое горение в доме в подмосковных Мытищах, где укрывался устроивший перестрелку местный житель, ликвидировано на площади 60 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Ликвидация открытого горения на 60 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.