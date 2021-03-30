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Пожар в Центре культуры и досуга в Кургане ликвидировали
Пожар в Центре культуры и досуга в Кургане ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России по... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:59
2021-03-30T13:59
курган
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России по региону.Как сообщала пресс-служба ГУМЧС по региону, во вторник поступило сообщение о возгорании в Центре культуры и досуга "Современник" в 3-м микрорайоне. Из горящего здания эвакуированы 28 человек. Очаг возгорания находился на сцене зрительного зала. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, локализация возгорания объявлена в 12.42 (10.42 мск).На момент прибытия первого подразделения было обнаружено возгорание штор, уточняется в сообщении.К тушению пожара были привлечены 59 человек и 18 единиц техники, добавили в пресс-службе.
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курган, происшествия

Пожар в Центре культуры и досуга в Кургане ликвидировали

13:59 30.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России по региону.
Как сообщала пресс-служба ГУМЧС по региону, во вторник поступило сообщение о возгорании в Центре культуры и досуга "Современник" в 3-м микрорайоне. Из горящего здания эвакуированы 28 человек. Очаг возгорания находился на сцене зрительного зала. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, локализация возгорания объявлена в 12.42 (10.42 мск).
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"Полная ликвидация - 13.47 (11.47 мск)", - говорится в сообщении.
На момент прибытия первого подразделения было обнаружено возгорание штор, уточняется в сообщении.
К тушению пожара были привлечены 59 человек и 18 единиц техники, добавили в пресс-службе.
 
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