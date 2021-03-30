https://ria.ru/20210330/pozhar-1603449248.html

Пожар в Центре культуры и досуга в Кургане ликвидировали

Пожар в Центре культуры и досуга в Кургане ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России по... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:59

2021-03-30T13:59

2021-03-30T13:59

курган

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России по региону.Как сообщала пресс-служба ГУМЧС по региону, во вторник поступило сообщение о возгорании в Центре культуры и досуга "Современник" в 3-м микрорайоне. Из горящего здания эвакуированы 28 человек. Очаг возгорания находился на сцене зрительного зала. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, локализация возгорания объявлена в 12.42 (10.42 мск).На момент прибытия первого подразделения было обнаружено возгорание штор, уточняется в сообщении.К тушению пожара были привлечены 59 человек и 18 единиц техники, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210330/pozhar-1603395126.html

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курган, происшествия