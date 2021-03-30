https://ria.ru/20210330/pozhar-1603411841.html

В Кургане загорелся культурный центр

В Кургане загорелся культурный центр

Здание Центра культуры и досуга "Современник" загорелось в Кургане, эвакуированы почти 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:54

2021-03-30T10:54

2021-03-30T11:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курган

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Здание Центра культуры и досуга "Современник" загорелось в Кургане, эвакуированы почти 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По его словам, из горящего здания эвакуировано 28 человек. Очаг возгорания находится на сцене зрительного зала. К ликвидации пожара привлечены 49 человек и 15 единиц техники.Пожарные локализовали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане на площади около 50 квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России."По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Локализация возгорания объявлена в 12.42 (10.42 мск)", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210330/pozhar-1603386128.html

россия

курган

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия