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В Кургане загорелся культурный центр
В Кургане загорелся культурный центр
Здание Центра культуры и досуга "Современник" загорелось в Кургане, эвакуированы почти 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:54
2021-03-30T11:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Здание Центра культуры и досуга "Современник" загорелось в Кургане, эвакуированы почти 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По его словам, из горящего здания эвакуировано 28 человек. Очаг возгорания находится на сцене зрительного зала. К ликвидации пожара привлечены 49 человек и 15 единиц техники.Пожарные локализовали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане на площади около 50 квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России."По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Локализация возгорания объявлена в 12.42 (10.42 мск)", - сказала собеседница агентства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия

В Кургане загорелся культурный центр

10:54 30.03.2021 (обновлено: 11:20 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Здание Центра культуры и досуга "Современник" загорелось в Кургане, эвакуированы почти 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение о возгорании Центра культуры и досуга "Современник" в 3-м микрорайоне", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуировано 28 человек. Очаг возгорания находится на сцене зрительного зала. К ликвидации пожара привлечены 49 человек и 15 единиц техники.
Пожарные локализовали возгорание в здании Центра культуры и досуга "Современник" в Кургане на площади около 50 квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС России.
"По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Локализация возгорания объявлена в 12.42 (10.42 мск)", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
04:14
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