https://ria.ru/20210330/pozhar-1603395126.html

В Пермском крае женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

Следствие возбудило дело после гибели при пожаре троих жителей Пермского края - женщины и двух детей, сообщает пресс-служба краевого следственного управления... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:41

2021-03-30T08:41

2021-03-30T09:09

скр

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 30 мар - РИА Новости. Следствие возбудило дело после гибели при пожаре троих жителей Пермского края - женщины и двух детей, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.По данным ведомства, инцидент произошел ночью 30 марта в частном доме в селе Барда. Во время тушения пожара в жилой части строения были обнаружены тела двоих детей, четырех и восьми лет, и 33-летней женщины.Уточняется, что тела осмотрены медицинским экспертом, который не обнаружил видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления. Сейчас на месте, где произошел пожар, работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, руководитель и следователи следственного отдела.

https://ria.ru/20210329/pozhar-1603376256.html

пермский край

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2021

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скр, пермский край, происшествия