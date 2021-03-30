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На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики
На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики
Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:16
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россия
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москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы локализован."В 4.48 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики

05:16 30.03.2021 (обновлено: 07:41 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы у здания на Никитском бульваре в центре Москвы, где произошел пожар
Сотрудник пожарной службы у здания на Никитском бульваре в центре Москвы, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы локализован.
"В 4.48 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 22:44
При пожаре в жилом доме в Москве спасли пять человек
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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