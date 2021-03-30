https://ria.ru/20210330/pozhar-1603388096.html

На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики

На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики

Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:16

2021-03-30T05:16

2021-03-30T07:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы локализован."В 4.48 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210329/pozhar-1603376256.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия