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На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики
На северо-востоке Москвы потушили загоревшиеся грузовики
Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:16
2021-03-30T05:16
2021-03-30T07:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы локализован."В 4.48 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия