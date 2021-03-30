https://ria.ru/20210330/pozhar-1603387262.html
В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы локализован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T04:55
2021-03-30T04:55
2021-03-30T04:55
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587643883_0:164:3077:1895_1920x0_80_0_0_f4469c799d65010dc9090ac3cea09a0a.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в промзоне с грузовиками на северо-востоке Москвы локализован, сообщает столичный главк МЧС.Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров."В 4.27 пожар локализован", - говорится в сообщении.Уточняется, что площадь возгорания - 400 квадратных метров.
https://ria.ru/20210329/pozhar-1603376256.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587643883_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b38b774cd318310fb15f99ddee8d96e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия