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Судно "Академик Черский" направилось в Данию
Судно "Академик Черский" направилось в Данию
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покидает район Калининграда, где проходило предэксплуатационные испытания, движется по направлению к недостроенной части... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:33
2021-03-30T17:46
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
виктор зубков
сша
калининград
украина
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покидает район Калининграда, где проходило предэксплуатационные испытания, движется по направлению к недостроенной части "Северного потока 2" в водах Дании, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.В начале марта оператор строительства "Северного потока 2" компания Nord Stream 2 AG сообщила, что после испытаний в районе Калининграда "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании. Как поясняли РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA), судно по плану должно присоединиться к строительству в конце марта и продолжить работы до конца сентября.Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно "Фортуна", оно достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). "Академик Черский" должен возобновить укладку труб первой ветки "Северного потока 2" (Line A)."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта говорил, что строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году.
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, виктор зубков, сша, калининград, украина, в мире

Судно "Академик Черский" направилось в Данию

17:33 30.03.2021 (обновлено: 17:46 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покидает район Калининграда, где проходило предэксплуатационные испытания, движется по направлению к недостроенной части "Северного потока 2" в водах Дании, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
В начале марта оператор строительства "Северного потока 2" компания Nord Stream 2 AG сообщила, что после испытаний в районе Калининграда "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока 2" в водах Дании. Как поясняли РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA), судно по плану должно присоединиться к строительству в конце марта и продолжить работы до конца сентября.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно "Фортуна", оно достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). "Академик Черский" должен возобновить укладку труб первой ветки "Северного потока 2" (Line A).
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта говорил, что строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году.
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромВиктор ЗубковСШАКалининградУкраинаВ мире
 
 
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