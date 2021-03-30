Порошенко призвал Киев активизировать военные действия в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского активизировать военные действия в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп", - считает Порошенко.
Кроме того, бывший глава Украины призвал возобновить деятельность дронов, а также контрбатарейную борьбу и снайперскую разведку.
С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.