https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603488984.html

Порошенко призвал Киев активизировать военные действия в Донбассе

Порошенко призвал Киев активизировать военные действия в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского активизировать военные действия в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:56

2021-03-30T16:56

2021-03-30T16:56

донбасс

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского активизировать военные действия в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.Кроме того, бывший глава Украины призвал возобновить деятельность дронов, а также контрбатарейную борьбу и снайперскую разведку.С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603475818.html

донбасс

украина

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донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире