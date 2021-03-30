https://ria.ru/20210330/polet-1603479468.html

Опубликовано видео второго полета Ил-112В

Опубликовано видео второго полета Ил-112В

Видео второго испытательного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В, состоявшегося на базе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО),... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:17

2021-03-30T16:17

2021-03-30T16:51

россия

ил-112

ростех

безопасность

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Видео второго испытательного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В, состоявшегося на базе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО), опубликовано во вторник.На трехминутном ролике, обнародованном пресс-службой госкорпорации "Ростех", показано, как машина взлетает с взлетно-посадочной полосы аэродрома ВАСО и через некоторое время приземляется туда же. Коллектив завода встречает экипаж Ил-112В, подбрасывая на руках пилотов и инженеров, осуществивших этот испытательный полёт.В ходе полета проверялись различные режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел без неприятных сюрпризов.Ил-112 пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева.Как отметил ранее управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, с первого полета, состоявшегося два года назад, "были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний", проводимых совместно с Минобороны.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

https://ria.ru/20210325/intsident-1602833200.html

https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

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Второй испытательный полет Ил-112В Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй испытательный полет - он длился около 30 минут и прошел без неприятных сюрпризов. 2021-03-30T16:17 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ил-112, ростех, безопасность