Опубликовано видео второго полета Ил-112В
16:17 30.03.2021 (обновлено: 16:51 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Видео второго испытательного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В, состоявшегося на базе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО), опубликовано во вторник.
На трехминутном ролике, обнародованном пресс-службой госкорпорации "Ростех", показано, как машина взлетает с взлетно-посадочной полосы аэродрома ВАСО и через некоторое время приземляется туда же. Коллектив завода встречает экипаж Ил-112В, подбрасывая на руках пилотов и инженеров, осуществивших этот испытательный полёт.
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В ходе полета проверялись различные режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел без неприятных сюрпризов.
Ил-112 пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева.
Как отметил ранее управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, с первого полета, состоявшегося два года назад, "были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний", проводимых совместно с Минобороны.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.