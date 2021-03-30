https://ria.ru/20210330/pogoda-1603435070.html

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды

Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве со второй половины дня во вторник до утра среды, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:53

2021-03-30T12:53

2021-03-30T12:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве со второй половины дня во вторник до утра среды, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений - и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество