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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве со второй половины дня во вторник до утра среды, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:53
2021-03-30T12:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве со второй половины дня во вторник до утра среды, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений - и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды

12:53 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве со второй половины дня во вторник до утра среды, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет: в период с 15.00 30 марта до 08.00 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, дождь," - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений - и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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