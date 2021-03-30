https://ria.ru/20210330/pogibshie-1603389970.html

Количество погибших в ходе протестов в Мьянме увеличилось до 510

Количество погибших в ходе протестов в Мьянме увеличилось до 510

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек, сообщает... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:16

2021-03-30T07:16

2021-03-30T07:16

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 30 мар - РИА Новости. Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ) на своей странице в социальной сети Facebook.С 5 февраля, дня начала массовых протестов против военных властей, по 29 марта, в столкновениях демонстрантов с полицией и военными в Мьянме погибли 510 человек, говорится в сообщении. АППЗ получила в понедельник подтверждения гибели еще 14 человек 29 марта и 37 в предыдущие дни. Ассоциация сообщает, что проверка информации о гибели участников протестов и непричастных к ним гражданских идет постоянно, поэтому цифры могут расти в течение одного для по мере подтверждения каждого случая смерти.По информации АППЗ, которая ведет ежедневную статистику по погибшим в столкновениях с военными и полицией и арестованным военными властями, общее количество лиц, находящихся под арестом, на 29 марта составило 2574 человека. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных лиц, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше. Немало людей, арестованных в первые дни после перехода власти к военным, освобождены в последние недели. АППЗ публикует ежедневно списки освобожденных, однако пока не ведет статистики, говорится в сообщении.Во многих городах Мьянмы идут баррикадные бои. Военные и полиция используют для разгона протестующих водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое огнестрельное оружие. Участники протестных акций строят баррикады, укрываются за ними и отвечают камнями и шариками из рогаток и стрелами, выпущенными из спортивных и самодельных луков.Мьянманские силы безопасности регулярно проводят ночные облавы и обыски силами военнослужащих и полиции для розыска и задержания участников протестов, которых днем идентифицировали по фото и видеоматериалам. Местонахождение многих арестованных во время таких рейдов неизвестно, их семьи не имеют возможности с ними связаться или получить какую-либо информацию о своих родных.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), главы НЛД, Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210329/myanma-1603295189.html

https://ria.ru/20210329/myanma-1603338950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, мьянма, в мире