Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все происходящее в Белоруссии является ее внутренним делом, но подчеркнул, что Россия "сердцем и душой" болеет за белорусских братьев.
"Всё, что происходит в Белоруссии, — это внутреннее дело Белоруссии. Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ. Конечно же, (президент Белоруссии Александр) Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Он подчеркнул, что то, как будет развиваться ситуация - это внутренний вопрос Белоруссии, РФ вмешиваться не будет.
"Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией", - добавил представитель Кремля.