https://ria.ru/20210330/peregovory-1603510917.html

Делегаты Киева сорвали совещание в гуманитарной подгруппе, заявили в ДНР

Делегаты Киева сорвали совещание в гуманитарной подгруппе, заявили в ДНР

Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:17

2021-03-30T18:17

2021-03-30T18:17

дарья морозова

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603476149_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_40ae9ff1acd815d494bf2a915610fc87.jpg

ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова."Заседание гуманитарной группы завершилось с нулевым результатом. Ответственность за это полностью лежит на украинской стороне, чьи переговорщики сорвали обсуждение абсолютно всех вопросов повестки дня. Причем сделали это в провокационной форме и явно намеренно",- сказала Морозова.Она отметила, что при обсуждении темы обмена удерживаемыми лицами представители Киева показали особенно недипломатичный тон и подчеркнула, что позицию Киева в этом вопросе можно рассматривать как целенаправленный саботаж дальнейшего процесса обмена.Она отметила, что поскольку представители Киева заблокировали рассмотрение ключевых вопросов гуманитарного блока в рамках рабочей группы, координатор ОБСЕ озвучил решение вынести их обсуждение на уровень контактной группы.

https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603488984.html

https://ria.ru/20210330/obstrel-1603498322.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья морозова, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире