Делегаты Киева сорвали совещание в гуманитарной подгруппе, заявили в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области.
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Заседание гуманитарной группы завершилось с нулевым результатом. Ответственность за это полностью лежит на украинской стороне, чьи переговорщики сорвали обсуждение абсолютно всех вопросов повестки дня. Причем сделали это в провокационной форме и явно намеренно",- сказала Морозова.
Она отметила, что при обсуждении темы обмена удерживаемыми лицами представители Киева показали особенно недипломатичный тон и подчеркнула, что позицию Киева в этом вопросе можно рассматривать как целенаправленный саботаж дальнейшего процесса обмена.
"После сегодняшнего раунда переговоров нет никаких сомнений: Украине выгодна полная блокада Донбасса. А гуманитарные проблемы местного населения власти Украины пытаются использовать как инструмент для удовлетворения нездоровых политических амбиций", - сказала Морозова.
Она отметила, что поскольку представители Киева заблокировали рассмотрение ключевых вопросов гуманитарного блока в рамках рабочей группы, координатор ОБСЕ озвучил решение вынести их обсуждение на уровень контактной группы.