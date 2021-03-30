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Делегаты Киева сорвали совещание в гуманитарной подгруппе, заявили в ДНР
Делегаты Киева сорвали совещание в гуманитарной подгруппе, заявили в ДНР
Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:17
2021-03-30T18:17
дарья морозова
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова."Заседание гуманитарной группы завершилось с нулевым результатом. Ответственность за это полностью лежит на украинской стороне, чьи переговорщики сорвали обсуждение абсолютно всех вопросов повестки дня. Причем сделали это в провокационной форме и явно намеренно",- сказала Морозова.Она отметила, что при обсуждении темы обмена удерживаемыми лицами представители Киева показали особенно недипломатичный тон и подчеркнула, что позицию Киева в этом вопросе можно рассматривать как целенаправленный саботаж дальнейшего процесса обмена.Она отметила, что поскольку представители Киева заблокировали рассмотрение ключевых вопросов гуманитарного блока в рамках рабочей группы, координатор ОБСЕ озвучил решение вынести их обсуждение на уровень контактной группы.
https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603488984.html
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донбасс
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дарья морозова, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Делегаты Киева сорвали совещание в гуманитарной подгруппе, заявили в ДНР

18:17 30.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Заседание гуманитарной группы завершилось с нулевым результатом. Ответственность за это полностью лежит на украинской стороне, чьи переговорщики сорвали обсуждение абсолютно всех вопросов повестки дня. Причем сделали это в провокационной форме и явно намеренно",- сказала Морозова.
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Она отметила, что при обсуждении темы обмена удерживаемыми лицами представители Киева показали особенно недипломатичный тон и подчеркнула, что позицию Киева в этом вопросе можно рассматривать как целенаправленный саботаж дальнейшего процесса обмена.
"После сегодняшнего раунда переговоров нет никаких сомнений: Украине выгодна полная блокада Донбасса. А гуманитарные проблемы местного населения власти Украины пытаются использовать как инструмент для удовлетворения нездоровых политических амбиций", - сказала Морозова.
Она отметила, что поскольку представители Киева заблокировали рассмотрение ключевых вопросов гуманитарного блока в рамках рабочей группы, координатор ОБСЕ озвучил решение вынести их обсуждение на уровень контактной группы.
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Дарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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