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Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО
Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО
Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:24
2021-03-30T16:24
2021-03-30T16:25
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360". Такая поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Цифровизация". С 29 марта эта услуга доступна в 36 городских округах. В апреле офисов станет еще больше. В каждом из них есть компьютеры, благодаря которым можно быстро и без затруднений оплатить коммуналку без начисления процентов. Работники центров помогут сделать это пенсионерам и всем, у кого возникнут сложности. Они проконтролируют, чтобы личные данные были введены верно, а также зарегистрируют жителей региона на сайте организации. Помимо прочего клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться за советом по телефонам: 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360"
.
Такая поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Цифровизация". С 29 марта эта услуга доступна в 36 городских округах. В апреле офисов станет еще больше. В каждом из них есть компьютеры, благодаря которым можно быстро и без затруднений оплатить коммуналку без начисления процентов.
Работники центров помогут сделать это пенсионерам и всем, у кого возникнут сложности. Они проконтролируют, чтобы личные данные были введены верно, а также зарегистрируют жителей региона на сайте организации.
Помимо прочего клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться за советом по телефонам: 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.