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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210330/pensionery-1603481185.html
Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО
Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО
Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:24
2021-03-30T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360". Такая поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Цифровизация". С 29 марта эта услуга доступна в 36 городских округах. В апреле офисов станет еще больше. В каждом из них есть компьютеры, благодаря которым можно быстро и без затруднений оплатить коммуналку без начисления процентов. Работники центров помогут сделать это пенсионерам и всем, у кого возникнут сложности. Они проконтролируют, чтобы личные данные были введены верно, а также зарегистрируют жителей региона на сайте организации. Помимо прочего клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться за советом по телефонам: 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.
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московская область (подмосковье)

Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО

16:24 30.03.2021 (обновлено: 16:25 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевПенсионерка оплачивает коммунальные услуги
Пенсионерка оплачивает коммунальные услуги - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360".
Такая поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Цифровизация". С 29 марта эта услуга доступна в 36 городских округах. В апреле офисов станет еще больше. В каждом из них есть компьютеры, благодаря которым можно быстро и без затруднений оплатить коммуналку без начисления процентов.
Работники центров помогут сделать это пенсионерам и всем, у кого возникнут сложности. Они проконтролируют, чтобы личные данные были введены верно, а также зарегистрируют жителей региона на сайте организации.
Помимо прочего клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться за советом по телефонам: 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.
 
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