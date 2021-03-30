https://ria.ru/20210330/pensionery-1603481185.html

Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО

Специалисты помогут пенсионерам оплатить коммуналку без комиссии в МО

Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:24

2021-03-30T16:24

2021-03-30T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Специалисты помогут пенсионерам, живущим в Московской области, без комиссии оплатить коммунальные услуги в офисах МосОблЕИРЦ, сообщил телеканал "360". Такая поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Цифровизация". С 29 марта эта услуга доступна в 36 городских округах. В апреле офисов станет еще больше. В каждом из них есть компьютеры, благодаря которым можно быстро и без затруднений оплатить коммуналку без начисления процентов. Работники центров помогут сделать это пенсионерам и всем, у кого возникнут сложности. Они проконтролируют, чтобы личные данные были введены верно, а также зарегистрируют жителей региона на сайте организации. Помимо прочего клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться за советом по телефонам: 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)