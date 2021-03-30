https://ria.ru/20210330/panayotov-1603436161.html
Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару
Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару
Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:38
2021-03-30T16:38
2021-03-30T16:38
иван ургант
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала "Точь-в-точь".Артист выступал на высоких каблуках, в длинном платье, с накладными ногтями, которые постоянно отваливались, и в неудобном парике.Певец тут же обратился к гримерам, которые ослабили парик, и ему стало легче.Иван Ургант в шутку отметил: "Саш, приятно, что между собой и "лысой" Софией Ротару ты все-таки выбрал защитить честь великой певицы. Спасибо тебе".
https://ria.ru/20210329/galkin-1603261116.html
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иван ургант, софия ротару, шоу-бизнес, знаменитости, александр панайотов, звезды, первый канал (телеканал)