Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210330/panayotov-1603436161.html
Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару
Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару
Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:38
2021-03-30T16:38
иван ургант
софия ротару
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
александр панайотов
звезды
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439447_150:0:3789:2047_1920x0_80_0_0_8877f93eda92efee09b9b81d1456cd75.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала "Точь-в-точь".Артист выступал на высоких каблуках, в длинном платье, с накладными ногтями, которые постоянно отваливались, и в неудобном парике.Певец тут же обратился к гримерам, которые ослабили парик, и ему стало легче.Иван Ургант в шутку отметил: "Саш, приятно, что между собой и "лысой" Софией Ротару ты все-таки выбрал защитить честь великой певицы. Спасибо тебе".
https://ria.ru/20210329/galkin-1603261116.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439447_605:0:3334:2047_1920x0_80_0_0_350aac7ab21755d1c5d0305a94520551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван ургант, софия ротару, шоу-бизнес, знаменитости, александр панайотов, звезды, первый канал (телеканал)

Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару

16:38 30.03.2021
 
© Шоу на Первом/YoutubeСкриншот телепередачи "Точь-в-точь" с участием Александра Панайотова
Скриншот телепередачи Точь-в-точь с участием Александра Панайотова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Шоу на Первом/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала "Точь-в-точь".
Артист выступал на высоких каблуках, в длинном платье, с накладными ногтями, которые постоянно отваливались, и в неудобном парике.

"Это был какой-то адски тугой парик. Они мне его затянули так, что кровь перестала поступать к мозгу. Пережали что-то так, что перед выходом ножки подкосились. Я подумал: "Может, дело в каблуках?" Но нет, мне правда стало плохо", — признался Панайотов.

Певец тут же обратился к гримерам, которые ослабили парик, и ему стало легче.
Иван Ургант в шутку отметил: "Саш, приятно, что между собой и "лысой" Софией Ротару ты все-таки выбрал защитить честь великой певицы. Спасибо тебе".
Александр Панайотов и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 12:06Шоубиз
"Не берись за это": Галкин раскритиковал Панайотова на шоу "Точь-в-точь"
 
ШоубизИван УргантСофия РотаруШоу-бизнесЗнаменитостиАлександр ПанайотовзвездыПервый канал (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния