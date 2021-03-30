https://ria.ru/20210330/panayotov-1603436161.html

Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару

Панайотов объяснил, почему ему стало плохо в образе Ротару

Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:38

2021-03-30T16:38

2021-03-30T16:38

иван ургант

софия ротару

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

александр панайотов

звезды

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439447_150:0:3789:2047_1920x0_80_0_0_8877f93eda92efee09b9b81d1456cd75.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Александр Панайотов в недавнем выпуске передачи "Вечерний Ургант" признался, что едва не упал в обморок, изображая Софию Ротару в шоу пародий Первого канала "Точь-в-точь".Артист выступал на высоких каблуках, в длинном платье, с накладными ногтями, которые постоянно отваливались, и в неудобном парике.Певец тут же обратился к гримерам, которые ослабили парик, и ему стало легче.Иван Ургант в шутку отметил: "Саш, приятно, что между собой и "лысой" Софией Ротару ты все-таки выбрал защитить честь великой певицы. Спасибо тебе".

https://ria.ru/20210329/galkin-1603261116.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван ургант, софия ротару, шоу-бизнес, знаменитости, александр панайотов, звезды, первый канал (телеканал)