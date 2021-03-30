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Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений
Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений
О снижении уровня дипотношений РФ и США в ближайшие два месяца говорить пока не приходится, многое будет зависеть от того, введет ли Вашингтон второй раунд... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:40
2021-03-30T10:40
энтони блинкен
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. О снижении уровня дипотношений РФ и США в ближайшие два месяца говорить пока не приходится, многое будет зависеть от того, введет ли Вашингтон второй раунд санкций из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность разрыва дипотношений с США, заявил, что об экстремальных сценариях говорить не хотелось бы, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы, так как это невозможно."Я не думаю, что сейчас дойдет до таких действий, как отзыв посла, например, или послов. Я не думаю, что сейчас будет снижаться уровень дипломатических отношений, но исключать это тоже нельзя. Потому что фон очень негативный. Увеличивается количество санкций, число вопросов по которым есть противоречия, не сокращается, обмен такой риторикой идет постоянно. Но я пока как базовый сценарий не рассматриваю, по крайней мере, в ближайшие два месяца, снижение дипотношений", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Ситуация в данном случае может измениться после второго раунда санкций в соответствии с "Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года" из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, это должно произойти ближе к июню, отметил Тимофеев."Если там будет жесткий вариант, санкции против российского долга, особенно если будут по вторичному рынку санкции, то тогда вариант разрыва или сокращения дипотношений увеличивается. Посмотрим, что будет через два месяца", - добавил он.Первая часть санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального была объявлена США 2 марта, когда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что РФ якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней - до 2 июня. Именно такой механизм реагирования на применение химического оружия какой-либо страной предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году.В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. МИД РФ ранее заявлял, что утверждения о "преднамеренном отравлении" Навального ничем не подкреплены.Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20210325/ssha-1602788762.html
https://ria.ru/20210323/klimkin-1602437060.html
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энтони блинкен, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире

Эксперт оценил перспективы российско-американских отношений

10:40 30.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. О снижении уровня дипотношений РФ и США в ближайшие два месяца говорить пока не приходится, многое будет зависеть от того, введет ли Вашингтон второй раунд санкций из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность разрыва дипотношений с США, заявил, что об экстремальных сценариях говорить не хотелось бы, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы, так как это невозможно.
"Я не думаю, что сейчас дойдет до таких действий, как отзыв посла, например, или послов. Я не думаю, что сейчас будет снижаться уровень дипломатических отношений, но исключать это тоже нельзя. Потому что фон очень негативный. Увеличивается количество санкций, число вопросов по которым есть противоречия, не сокращается, обмен такой риторикой идет постоянно. Но я пока как базовый сценарий не рассматриваю, по крайней мере, в ближайшие два месяца, снижение дипотношений", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Ситуация в данном случае может измениться после второго раунда санкций в соответствии с "Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года" из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, это должно произойти ближе к июню, отметил Тимофеев.
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"Если там будет жесткий вариант, санкции против российского долга, особенно если будут по вторичному рынку санкции, то тогда вариант разрыва или сокращения дипотношений увеличивается. Посмотрим, что будет через два месяца", - добавил он.
Первая часть санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального была объявлена США 2 марта, когда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что РФ якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней - до 2 июня. Именно такой механизм реагирования на применение химического оружия какой-либо страной предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году.
В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. МИД РФ ранее заявлял, что утверждения о "преднамеренном отравлении" Навального ничем не подкреплены.
Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
 
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