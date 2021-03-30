https://ria.ru/20210330/osnovaniya-1603379936.html

Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг

Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг

Покупая ценные бумаги, важно сразу обозначить для себя ориентировочные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа. Это цена, после достижения которой... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T02:13

2021-03-30T02:13

2021-03-30T02:13

анастасия тарасова

россия

инвестиции

общество

экономика

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Покупая ценные бумаги, важно сразу обозначить для себя ориентировочные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа. Это цена, после достижения которой ваши акции автоматически продаются, чтобы не допустить еще больше убытков, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.Не менее важен фактор переоценки акций некоторых компаний. Если есть основания считать, что бумаги сильно перекуплены и не отвечают рыночной стоимости, то в случае просадки инвесторы могут потерять прибыль.Просчитав все эти факторы, можно понять, когда целесообразно выходить из позиции, а когда еще можно держать данные бумаги. Важно оценить и риск обвала фондовых рынков – о нем также свидетельствует ряд показателей, заключила Тарасова.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия тарасова, россия, инвестиции, общество, экономика