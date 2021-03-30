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Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
Покупая ценные бумаги, важно сразу обозначить для себя ориентировочные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа. Это цена, после достижения которой... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T02:13
2021-03-30T02:13
анастасия тарасова
россия
инвестиции
общество
экономика
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Покупая ценные бумаги, важно сразу обозначить для себя ориентировочные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа. Это цена, после достижения которой ваши акции автоматически продаются, чтобы не допустить еще больше убытков, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.Не менее важен фактор переоценки акций некоторых компаний. Если есть основания считать, что бумаги сильно перекуплены и не отвечают рыночной стоимости, то в случае просадки инвесторы могут потерять прибыль.Просчитав все эти факторы, можно понять, когда целесообразно выходить из позиции, а когда еще можно держать данные бумаги. Важно оценить и риск обвала фондовых рынков – о нем также свидетельствует ряд показателей, заключила Тарасова.
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анастасия тарасова, россия, инвестиции, общество, экономика

Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг

02:13 30.03.2021
 
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Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Покупая ценные бумаги, важно сразу обозначить для себя ориентировочные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа. Это цена, после достижения которой ваши акции автоматически продаются, чтобы не допустить еще больше убытков, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.
"Еще одной причиной для продажи акций являются внутренние события в компании — аварии на производстве, изменение дивидендной политики. Или отчетность: если несколько кварталов подряд плохие отчеты или же появляются сообщения об убытках, превышающих прибыль за весь прошлый год, бумагу лучше продать", – считает эксперт.
Не менее важен фактор переоценки акций некоторых компаний. Если есть основания считать, что бумаги сильно перекуплены и не отвечают рыночной стоимости, то в случае просадки инвесторы могут потерять прибыль.
Просчитав все эти факторы, можно понять, когда целесообразно выходить из позиции, а когда еще можно держать данные бумаги. Важно оценить и риск обвала фондовых рынков – о нем также свидетельствует ряд показателей, заключила Тарасова.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 01:11
Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
 
Анастасия ТарасоваРоссияИнвестицииОбществоЭкономика
 
 
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