https://ria.ru/20210330/oschadbank-1603493391.html

Апелляционный суд Парижа поддержал Россию в споре об активах в Крыму

Апелляционный суд Парижа поддержал Россию в споре об активах в Крыму

Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:19

2021-03-30T17:19

2021-03-30T23:34

россия

ощадбанк

сбербанк россии

ссср

париж

украина

экономика

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала, сообщила пресс-служба российского Минюста.Таким образом, инстанция поддержала позицию Москвы и полностью отменила решение трибунала от 2018 года.Россия продолжает оспаривать арбитражные решения, вынесенные по искам украинских бизнесменов и госкомпаний, поданным по крымским активам в рамках соглашения о защите инвестиций.Документ не охватывает инвестиции советского периода, распространяясь только на те, что были сделаны после 1 января 1992 года. При этом Ощадбанк — это бывший украинский филиал Сбербанка СССР.Как подчеркнули в Минюсте, решение будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам в европейских юрисдикциях.

https://ria.ru/20200224/1565134524.html

https://ria.ru/20201127/ukraina-1586616683.html

россия

ссср

париж

украина

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россия, ощадбанк, сбербанк россии, ссср, париж, украина, экономика