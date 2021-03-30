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Апелляционный суд Парижа поддержал Россию в споре об активах в Крыму
Апелляционный суд Парижа поддержал Россию в споре об активах в Крыму
Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:19
2021-03-30T23:34
россия
ощадбанк
сбербанк россии
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париж
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала, сообщила пресс-служба российского Минюста.Таким образом, инстанция поддержала позицию Москвы и полностью отменила решение трибунала от 2018 года.Россия продолжает оспаривать арбитражные решения, вынесенные по искам украинских бизнесменов и госкомпаний, поданным по крымским активам в рамках соглашения о защите инвестиций.Документ не охватывает инвестиции советского периода, распространяясь только на те, что были сделаны после 1 января 1992 года. При этом Ощадбанк — это бывший украинский филиал Сбербанка СССР.Как подчеркнули в Минюсте, решение будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам в европейских юрисдикциях.
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россия, ощадбанк, сбербанк россии, ссср, париж, украина, экономика

Апелляционный суд Парижа поддержал Россию в споре об активах в Крыму

17:19 30.03.2021 (обновлено: 23:34 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтделение Ощадбанка в Симферополе
Отделение Ощадбанка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Отделение Ощадбанка в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа признал, что рассмотрение иска украинского Ощадбанка о взыскании 1,3 миллиарда долларов с России за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала, сообщила пресс-служба российского Минюста.
Таким образом, инстанция поддержала позицию Москвы и полностью отменила решение трибунала от 2018 года.
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Россия продолжает оспаривать арбитражные решения, вынесенные по искам украинских бизнесменов и госкомпаний, поданным по крымским активам в рамках соглашения о защите инвестиций.
Документ не охватывает инвестиции советского периода, распространяясь только на те, что были сделаны после 1 января 1992 года. При этом Ощадбанк — это бывший украинский филиал Сбербанка СССР.
"Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Решение парижского суда подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел в соответствии с нормами международного права".
Здание Министерства Юстиции России
Министерство юстиции
Как подчеркнули в Минюсте, решение будет иметь прецедентное значение по другим подобным делам в европейских юрисдикциях.
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