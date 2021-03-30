https://ria.ru/20210330/obstrel-1603498322.html
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками поселка в Донбассе
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками поселка в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, заявил во... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:38
2021-03-30T17:38
2021-03-30T17:38
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник два раза открывали огонь по территории республики."С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады… совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.Он добавил, что такие действия со стороны украинских силовиков демонстрируют "неспособность и нежелание" Киева следовать курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе."Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались", - сообщил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210327/donbass-1603106051.html
https://ria.ru/20210328/donbass-1603203001.html
донбасс
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости.
Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике
поселку Донецкий в Донбассе
, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник два раза открывали огонь по территории республики.
"С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады… совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.
Он добавил, что такие действия со стороны украинских силовиков демонстрируют "неспособность и нежелание" Киева
следовать курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
"Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались", - сообщил Филипоненко.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.