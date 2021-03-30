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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками поселка в Донбассе
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками поселка в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, заявил во... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:38
2021-03-30T17:38
донбасс
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник два раза открывали огонь по территории республики."С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады… совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.Он добавил, что такие действия со стороны украинских силовиков демонстрируют "неспособность и нежелание" Киева следовать курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе."Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались", - сообщил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210327/donbass-1603106051.html
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донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками поселка в Донбассе

17:38 30.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник два раза открывали огонь по территории республики.
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"С начала текущих суток, несмотря на начавшееся заседание подгрупп контактной группы, боевики 14-й бригады… совершили одну огневую провокацию, выпустив из автоматического гранатомета станкового (АГС) девять гранат в направлении населенного пункта Донецкий", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.
Он добавил, что такие действия со стороны украинских силовиков демонстрируют "неспособность и нежелание" Киева следовать курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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"Подразделения Народной милиции на огневые провокации противника не поддались", - сообщил Филипоненко.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
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