https://ria.ru/20210330/obiwankenobi-1603414386.html

Объявлен полный актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби

Объявлен полный актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби

Стал известен полный актерский состав мини-сериала платформы Disney+ про легендарного мастера-джедая Оби-Вана Кеноби, сообщает Variety. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:21

2021-03-30T16:21

2021-03-30T16:21

индира варма

дарт вейдер (виктор шевченко)

юэн макгрегор

the walt disney company

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стал известен полный актерский состав мини-сериала платформы Disney+ про легендарного мастера-джедая Оби-Вана Кеноби, сообщает Variety. Ранее было объявлено, что в шоу появятся Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен в роли Оби-Вана и Дарта Вейдера, соответственно. Оба актера сыграли в приквеле саги о "Звездных войнах".Теперь, по информации издания, к ним присоединились Мозес Ингрэм ("Ход королевы"), Джоэл Эдгертон ("Воин"), Бонни Писс ("Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов"), Кумэйл Нанджиани ("Али, рули!") и Индира Варма ("Игра престолов"). В сериале также появятся Руперт Френд, О'Ши Джексон — младший, Сон Кан, Симона Кесселл и Бен Сэфди. К съемкам планируют приступить уже в апреле. В сериале действие развернется через десять лет после событий, произошедших в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Тогда Оби-Ван потерял своего лучшего друга и ученика-джедая Энакина Скайуокера, перешедшего на темную сторону. Ожидается, что шоу выйдет в 2022-м году.

https://ria.ru/20210330/dota-1603264626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индира варма, дарт вейдер (виктор шевченко), юэн макгрегор, the walt disney company, кино и сериалы, новости культуры