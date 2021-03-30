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https://ria.ru/20210330/obiwankenobi-1603414386.html
Объявлен полный актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби
Объявлен полный актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби
Стал известен полный актерский состав мини-сериала платформы Disney+ про легендарного мастера-джедая Оби-Вана Кеноби, сообщает Variety. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:21
2021-03-30T16:21
индира варма
дарт вейдер (виктор шевченко)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стал известен полный актерский состав мини-сериала платформы Disney+ про легендарного мастера-джедая Оби-Вана Кеноби, сообщает Variety. Ранее было объявлено, что в шоу появятся Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен в роли Оби-Вана и Дарта Вейдера, соответственно. Оба актера сыграли в приквеле саги о "Звездных войнах".Теперь, по информации издания, к ним присоединились Мозес Ингрэм ("Ход королевы"), Джоэл Эдгертон ("Воин"), Бонни Писс ("Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов"), Кумэйл Нанджиани ("Али, рули!") и Индира Варма ("Игра престолов"). В сериале также появятся Руперт Френд, О'Ши Джексон — младший, Сон Кан, Симона Кесселл и Бен Сэфди. К съемкам планируют приступить уже в апреле. В сериале действие развернется через десять лет после событий, произошедших в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Тогда Оби-Ван потерял своего лучшего друга и ученика-джедая Энакина Скайуокера, перешедшего на темную сторону. Ожидается, что шоу выйдет в 2022-м году.
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индира варма, дарт вейдер (виктор шевченко), юэн макгрегор, the walt disney company, кино и сериалы, новости культуры

Объявлен полный актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби

16:21 30.03.2021
 
© Lucasfilm Ltd. (2005)Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов"
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Lucasfilm Ltd. (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стал известен полный актерский состав мини-сериала платформы Disney+ про легендарного мастера-джедая Оби-Вана Кеноби, сообщает Variety.
Ранее было объявлено, что в шоу появятся Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен в роли Оби-Вана и Дарта Вейдера, соответственно. Оба актера сыграли в приквеле саги о "Звездных войнах".
Теперь, по информации издания, к ним присоединились Мозес Ингрэм ("Ход королевы"), Джоэл Эдгертон ("Воин"), Бонни Писс ("Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов"), Кумэйл Нанджиани ("Али, рули!") и Индира Варма ("Игра престолов").
В сериале также появятся Руперт Френд, О'Ши Джексон — младший, Сон Кан, Симона Кесселл и Бен Сэфди.
К съемкам планируют приступить уже в апреле. В сериале действие развернется через десять лет после событий, произошедших в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Тогда Оби-Ван потерял своего лучшего друга и ученика-джедая Энакина Скайуокера, перешедшего на темную сторону.
Ожидается, что шоу выйдет в 2022-м году.
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КультураИндира ВармаДарт Вейдер (Виктор Шевченко)Юэн МакгрегорThe Walt Disney CompanyКино и сериалыНовости культуры
 
 
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