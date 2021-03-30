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Опрос: 6% семей планируют купить недвижимость за городом в 2021 году
Опрос: 6% семей планируют купить недвижимость за городом в 2021 году
Около 6% российских семей рассматривают возможность приобрести в текущем году дачу или дом за городом, говорится в исследовании спроса на покупку и страхование... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:13
2021-03-30T11:30
страхование
ингосстрах
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Около 6% российских семей рассматривают возможность приобрести в текущем году дачу или дом за городом, говорится в исследовании спроса на покупку и страхование загородной недвижимости, проведенном совместно "Ингосстрахом" и Финансовым университетом при правительстве РФ.Исследование проводилось в январе 2021 года методом телефонного опроса в городах с населением более 250 тысяч человек. Опрошено 20 тысяч человек."Согласно полученным данным, в январе 2021 года количество россиян, намеренных приобрести дачу, на 44% превысило аналогичный показатель прошлого года. На сегодняшний день 6% российских семей рассматривают для себя возможность приобретения дачи или загородного дома в 2021 году. Среди городов с населением более 500 тысяч человек больше всего потенциальных покупателей загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске и Тюмени", - говорится в сообщении "Ингосстраха".При этом на приобретение дачи россияне рассчитывают потратить в среднем 562 тысячи рублей. Для москвичей средняя сумма предполагаемых расходов составляет 986 тысяч рублей, для жителей Санкт-Петербурга - 688 тысяч рублей, Ярославля - 659 тысяч рублей, Воронежа - 639 тысяч рублей, Казани - 588 тысяч рублей.Что касается спроса на страхование загородной недвижимости, он также демонстрирует рост. "Как правило, пик интереса к страхованию в этом сегменте приходится на апрель – май. Тем не менее, по итогам января 2021 года, 4% российских семей были готовы застраховать свою загородную недвижимость раньше обычного – в феврале или марте. Самый высокий интерес к страхованию загородной недвижимости сегодня зафиксирован среди жителей Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Рязани и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, даже сейчас, когда ограничительные меры становятся мягче, многие россияне продолжают работать в удаленном формате и стараются создать для этого комфортные условия, часто делая выбор в пользу загородных домов.
https://ria.ru/20210323/ingosstrakh-1602348896.html
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страхование, ингосстрах, новости компаний - экономика

Опрос: 6% семей планируют купить недвижимость за городом в 2021 году

11:13 30.03.2021 (обновлено: 11:30 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Около 6% российских семей рассматривают возможность приобрести в текущем году дачу или дом за городом, говорится в исследовании спроса на покупку и страхование загородной недвижимости, проведенном совместно "Ингосстрахом" и Финансовым университетом при правительстве РФ.
Исследование проводилось в январе 2021 года методом телефонного опроса в городах с населением более 250 тысяч человек. Опрошено 20 тысяч человек.
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"Согласно полученным данным, в январе 2021 года количество россиян, намеренных приобрести дачу, на 44% превысило аналогичный показатель прошлого года. На сегодняшний день 6% российских семей рассматривают для себя возможность приобретения дачи или загородного дома в 2021 году. Среди городов с населением более 500 тысяч человек больше всего потенциальных покупателей загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске и Тюмени", - говорится в сообщении "Ингосстраха".
В исследовании отмечается, что рост спроса на рынке загородной недвижимости был зафиксирован еще в конце 2019 года. Пик спроса пришелся на апрель-май 2020 года, когда с началом карантинных ограничений жители городов начали искать возможности обеспечить себе и своим семьям более комфортное проживание. Так, в мае 2020 года спрос на загородную недвижимость вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а спрос на земельные участки под застройку – в 2,25 раза.
При этом на приобретение дачи россияне рассчитывают потратить в среднем 562 тысячи рублей. Для москвичей средняя сумма предполагаемых расходов составляет 986 тысяч рублей, для жителей Санкт-Петербурга - 688 тысяч рублей, Ярославля - 659 тысяч рублей, Воронежа - 639 тысяч рублей, Казани - 588 тысяч рублей.
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Что касается спроса на страхование загородной недвижимости, он также демонстрирует рост. "Как правило, пик интереса к страхованию в этом сегменте приходится на апрель – май. Тем не менее, по итогам января 2021 года, 4% российских семей были готовы застраховать свою загородную недвижимость раньше обычного – в феврале или марте. Самый высокий интерес к страхованию загородной недвижимости сегодня зафиксирован среди жителей Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Рязани и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, даже сейчас, когда ограничительные меры становятся мягче, многие россияне продолжают работать в удаленном формате и стараются создать для этого комфортные условия, часто делая выбор в пользу загородных домов.
"Увеличение спроса на приобретение загородной недвижимости логично ведет к росту спроса на страхование домов и дач. В 2020 году "Ингосстрах" застраховал свыше 200 тысяч жилых загородных домов, 65 тысяч банных строений и 60 тысяч прочих сооружений на участках. Общие сборы компании в этом сегменте составили около 1,8 миллиарда рублей, а выплаты достигли порядка 634,5 миллионов рублей", - пояснил он.
 
СтрахованиеИнгосстрахНовости компаний - Экономика
 
 
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