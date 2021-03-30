https://ria.ru/20210330/nedvizhimost-1603414599.html

Опрос: 6% семей планируют купить недвижимость за городом в 2021 году

Опрос: 6% семей планируют купить недвижимость за городом в 2021 году

Около 6% российских семей рассматривают возможность приобрести в текущем году дачу или дом за городом, говорится в исследовании спроса на покупку и страхование... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:13

2021-03-30T11:13

2021-03-30T11:30

страхование

ингосстрах

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Около 6% российских семей рассматривают возможность приобрести в текущем году дачу или дом за городом, говорится в исследовании спроса на покупку и страхование загородной недвижимости, проведенном совместно "Ингосстрахом" и Финансовым университетом при правительстве РФ.Исследование проводилось в январе 2021 года методом телефонного опроса в городах с населением более 250 тысяч человек. Опрошено 20 тысяч человек."Согласно полученным данным, в январе 2021 года количество россиян, намеренных приобрести дачу, на 44% превысило аналогичный показатель прошлого года. На сегодняшний день 6% российских семей рассматривают для себя возможность приобретения дачи или загородного дома в 2021 году. Среди городов с населением более 500 тысяч человек больше всего потенциальных покупателей загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске и Тюмени", - говорится в сообщении "Ингосстраха".При этом на приобретение дачи россияне рассчитывают потратить в среднем 562 тысячи рублей. Для москвичей средняя сумма предполагаемых расходов составляет 986 тысяч рублей, для жителей Санкт-Петербурга - 688 тысяч рублей, Ярославля - 659 тысяч рублей, Воронежа - 639 тысяч рублей, Казани - 588 тысяч рублей.Что касается спроса на страхование загородной недвижимости, он также демонстрирует рост. "Как правило, пик интереса к страхованию в этом сегменте приходится на апрель – май. Тем не менее, по итогам января 2021 года, 4% российских семей были готовы застраховать свою загородную недвижимость раньше обычного – в феврале или марте. Самый высокий интерес к страхованию загородной недвижимости сегодня зафиксирован среди жителей Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Рязани и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, даже сейчас, когда ограничительные меры становятся мягче, многие россияне продолжают работать в удаленном формате и стараются создать для этого комфортные условия, часто делая выбор в пользу загородных домов.

https://ria.ru/20210323/ingosstrakh-1602348896.html

https://ria.ru/20210204/ingosstrakh-1595971274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страхование, ингосстрах, новости компаний - экономика