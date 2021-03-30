https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603463163.html

В Кремле не запрашивают информацию о Навальном у ФСИН, заявил Песков

В Кремле не запрашивают информацию о Навальном у ФСИН, заявил Песков

В Кремле регулярно не получают и не запрашивают у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) информацию об Алексее Навальном, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:00

2021-03-30T15:00

2021-03-30T15:00

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

москва

франция

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Кремле регулярно не получают и не запрашивают у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) информацию об Алексее Навальном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603434471.html

https://ria.ru/20210326/obraschenie-1602998429.html

москва

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бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, франция, происшествия