В Кремле не запрашивают информацию о Навальном у ФСИН, заявил Песков
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Кремле регулярно не получают и не запрашивают у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) информацию об Алексее Навальном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно же, речь не может идти о каких-то отчетах, о том, как проходит отбывание срока у заключенных, это невозможно. Поэтому, конечно, мы регулярно этой информации из ФСИН на этот счет не получаем и не запрашиваем такую информацию. Есть ведомства, которые за это ответственны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, информирует ли ФСИН администрацию президента о заключении Навального.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.