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Операция по задержанию мужчины в Мытищах длится уже более трех часов
Операция по задержанию мужчины в Мытищах длится уже более трех часов
Спецоперация по задержанию Владимира Барданова, открывшего стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах, продолжается уже более трех часов, сообщил РИА... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:14
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стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спецоперация по задержанию Владимира Барданова, открывшего стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах, продолжается уже более трех часов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.Участок оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, над домом поднимался дым, который затем пропал. Были слышны выстрелы и хлопки.Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог сам начать сжигать улики. Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
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"Слышна стрельба": обстановка в Новых Вешках
Штурм дома продолжается. Стрелка не могут задержать уже несколько часов.
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видео, стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
Операция по задержанию мужчины в Мытищах длится уже более трех часов
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спецоперация по задержанию Владимира Барданова, открывшего стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах, продолжается уже более трех часов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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Операция по задержанию мужчины в Мытищах длится уже более трех часов

16:14 30.03.2021 (обновлено: 20:36 30.03.2021)
 
© РИА НовостиНа месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео
На месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спецоперация по задержанию Владимира Барданова, открывшего стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах, продолжается уже более трех часов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительным данным, утром во вторник полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.
Участок оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, над домом поднимался дым, который затем пропал. Были слышны выстрелы и хлопки.
Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог сам начать сжигать улики.
Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.
Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
 
Стрельба в МытищахМытищиПроисшествия
 
 
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