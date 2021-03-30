https://ria.ru/20210330/mytischi-1603465039.html

Источник: спецназ вошел в дом стрелявшего мужчины в Мытищах

Источник: спецназ вошел в дом стрелявшего мужчины в Мытищах

Спецназ ворвался в дом пенсионера, забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах, спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:09

2021-03-30T15:09

2021-03-30T23:54

стрельба в мытищах

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

мытищи

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецназ ворвался в дом пенсионера, забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах, спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в поселке Вешки в городском округе Мытищи с целью поверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.СК РФ возбудил уголовное дело. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме один, он пока не задержан.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

россия

мытищи

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Кадры работы спецназа в Мытищах Кадры работы спецназа в Мытищах. В Мытищах вместо одиночной стрельбы теперь очереди. Источник РИА Новости рассказал, что в операции участвует спецназ Росгвардии СОБР "Рысь", СОБР "Булат" и ОМОН "Зубр". 2021-03-30T15:09 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мытищи