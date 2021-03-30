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https://ria.ru/20210330/mytischi-1603465039.html
Источник: спецназ вошел в дом стрелявшего мужчины в Мытищах
Источник: спецназ вошел в дом стрелявшего мужчины в Мытищах
Спецназ ворвался в дом пенсионера, забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах, спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:09
2021-03-30T23:54
стрельба в мытищах
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецназ ворвался в дом пенсионера, забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах, спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в поселке Вешки в городском округе Мытищи с целью поверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.СК РФ возбудил уголовное дело. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме один, он пока не задержан.
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры работы спецназа в Мытищах
Кадры работы спецназа в Мытищах. В Мытищах вместо одиночной стрельбы теперь очереди. Источник РИА Новости рассказал, что в операции участвует спецназ Росгвардии СОБР "Рысь", СОБР "Булат" и ОМОН "Зубр".
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стрельба в мытищах, россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мытищи

Источник: спецназ вошел в дом стрелявшего мужчины в Мытищах

15:09 30.03.2021 (обновлено: 23:54 30.03.2021)
 
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецназ ворвался в дом пенсионера, забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах, спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Спецназ вошел в дом, спецоперация продолжается", - сказал собеседник агентства.

Появилось видео с места стрельбы в Мытищах - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 14:02
Появилось видео с места стрельбы в Мытищах
По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в поселке Вешки в городском округе Мытищи с целью поверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.
СК РФ возбудил уголовное дело. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме один, он пока не задержан.
 
Стрельба в МытищахРоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМытищи
 
 
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