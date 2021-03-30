https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html

Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России

Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:21

2021-03-30T19:21

2021-03-30T19:32

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр мясников (врач)

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татьяна семенова

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России."Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый — не исключение. <…> У нас (в России — Прим.ред.) пока нет, но надо быть готовыми к этому", — отметил он.Медик предположил, что власти страны, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации."Мы должны быть готовы, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года. Только вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с COVID", — заключил Мясников.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции.Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603492816.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество