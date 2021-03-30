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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html
Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России
Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:21
2021-03-30T19:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
коронавирусы
здоровье - общество
вакцинация
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России."Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый — не исключение. &lt;…&gt; У нас (в России — Прим.ред.) пока нет, но надо быть готовыми к этому", — отметил он.Медик предположил, что власти страны, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации."Мы должны быть готовы, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года. Только вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с COVID", — заключил Мясников.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции.Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.
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вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество

Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России

19:21 30.03.2021 (обновлено: 19:32 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России.
"Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый — не исключение. <…> У нас (в России — Прим.ред.) пока нет, но надо быть готовыми к этому", — отметил он.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Медик предположил, что власти страны, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации.
"Мы должны быть готовы, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года. Только вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с COVID", — заключил Мясников.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции.
Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Александр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна СеменоваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВакцинацияОбщество
 
 
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