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Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России
Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:21
2021-03-30T19:21
2021-03-30T19:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр мясников (врач)
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татьяна семенова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России."Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый — не исключение. <…> У нас (в России — Прим.ред.) пока нет, но надо быть готовыми к этому", — отметил он.Медик предположил, что власти страны, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации."Мы должны быть готовы, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года. Только вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с COVID", — заключил Мясников.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции.Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603492816.html
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вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в Telegram-канале
оценил угрозу возникновения третьей волны коронавируса в России.
"Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый — не исключение. <…> У нас (в России — Прим.ред.) пока нет, но надо быть готовыми к этому", — отметил он.
Медик предположил, что власти страны, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации.
"Мы должны быть готовы, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года. Только вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с COVID", — заключил Мясников.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова
отметила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции.
Первая волна заболеваемости пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. По последним данным, коронавирус выявили примерно у 127 миллионов человек по всему миру, свыше 2,7 миллиона умерли.