https://ria.ru/20210330/muftiyat-1603506786.html

Муфтий прокомментировал дело против обвиняемого в секс-шантаже имама

Муфтий прокомментировал дело против обвиняемого в секс-шантаже имама

Обвиняемый в публичном оправдании терроризма и секс-шантаже имам мечети в Красноярском крае обманул мусульман, нарушив законы России и Коран, заявил РИА Новости РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:04

2021-03-30T18:04

2021-03-30T18:04

религия и мировоззрение

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

лесосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Обвиняемый в публичном оправдании терроризма и секс-шантаже имам мечети в Красноярском крае обманул мусульман, нарушив законы России и Коран, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Сибири (Омский муфтият) муфтий Зулькарнай Шакирзянов.Ранее ГСУСК Красноярского краю сообщило, что суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против имама мечети в Лесосибирске, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и сексуальном шантаже молодой девушки. По данным СК, 35-летний имам обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 (Склонение лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма), частью 1 статьи 133 УК РФ (Понуждение лица к половому сношению путем шантажа).Как пояснил РИА Новости Шакирзянов, мечеть в Лесосибирске до недавнего времени была под юрисдикцией Омского муфтията."Я считаю, что ему (обвиняемому – ред.), если три года дадут, надо еще три добавить, потому что он нарушил законы России и Коран – обманул всех мусульман. Я презираю таких людей: служить в мечети и связаться с террористической компанией. Если ты пошел служить Господу и народу – так и служи. Жить на земле, под мирным небом, которое завоевали наш отцы, деды и прадеды и разрушать его – это беспардонно", - сказал Шакирзянов.По версии следствия, в период с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года обвиняемый, поддерживающий идеологию террористической организации "Исламское государство"*, проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. Во время собраний он склонил двух жителей края к "оказанию поддержки участникам террористической организации путем размещения (в интернете – ред.) публикаций и комментариев… направленных на публичное оправдание ее (запрещенной организации - ред.) деятельности, за что впоследствии последние были привлечены к уголовной ответственности".Кроме того, по данным СК, обвиняемый в июне 2019 года "понуждал 24-летнюю девушку к вступлению с ним в половую связь, шантажируя ее тем, что расскажет родственникам девушки порочащие и компрометирующие сведения о ее частной жизни".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210329/shantazh-1603265120.html

красноярский край

лесосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, лесосибирск