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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210330/muftiyat-1603506786.html
Муфтий прокомментировал дело против обвиняемого в секс-шантаже имама
Муфтий прокомментировал дело против обвиняемого в секс-шантаже имама
Обвиняемый в публичном оправдании терроризма и секс-шантаже имам мечети в Красноярском крае обманул мусульман, нарушив законы России и Коран, заявил РИА Новости РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:04
2021-03-30T18:04
религия и мировоззрение
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
лесосибирск
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Обвиняемый в публичном оправдании терроризма и секс-шантаже имам мечети в Красноярском крае обманул мусульман, нарушив законы России и Коран, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Сибири (Омский муфтият) муфтий Зулькарнай Шакирзянов.Ранее ГСУСК Красноярского краю сообщило, что суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против имама мечети в Лесосибирске, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и сексуальном шантаже молодой девушки. По данным СК, 35-летний имам обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 (Склонение лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма), частью 1 статьи 133 УК РФ (Понуждение лица к половому сношению путем шантажа).Как пояснил РИА Новости Шакирзянов, мечеть в Лесосибирске до недавнего времени была под юрисдикцией Омского муфтията."Я считаю, что ему (обвиняемому – ред.), если три года дадут, надо еще три добавить, потому что он нарушил законы России и Коран – обманул всех мусульман. Я презираю таких людей: служить в мечети и связаться с террористической компанией. Если ты пошел служить Господу и народу – так и служи. Жить на земле, под мирным небом, которое завоевали наш отцы, деды и прадеды и разрушать его – это беспардонно", - сказал Шакирзянов.По версии следствия, в период с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года обвиняемый, поддерживающий идеологию террористической организации "Исламское государство"*, проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. Во время собраний он склонил двух жителей края к "оказанию поддержки участникам террористической организации путем размещения (в интернете – ред.) публикаций и комментариев… направленных на публичное оправдание ее (запрещенной организации - ред.) деятельности, за что впоследствии последние были привлечены к уголовной ответственности".Кроме того, по данным СК, обвиняемый в июне 2019 года "понуждал 24-летнюю девушку к вступлению с ним в половую связь, шантажируя ее тем, что расскажет родственникам девушки порочащие и компрометирующие сведения о ее частной жизни".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210329/shantazh-1603265120.html
красноярский край
лесосибирск
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исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, лесосибирск

Муфтий прокомментировал дело против обвиняемого в секс-шантаже имама

18:04 30.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Обвиняемый в публичном оправдании терроризма и секс-шантаже имам мечети в Красноярском крае обманул мусульман, нарушив законы России и Коран, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Сибири (Омский муфтият) муфтий Зулькарнай Шакирзянов.
Ранее ГСУСК Красноярского краю сообщило, что суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против имама мечети в Лесосибирске, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и сексуальном шантаже молодой девушки. По данным СК, 35-летний имам обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 (Склонение лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма), частью 1 статьи 133 УК РФ (Понуждение лица к половому сношению путем шантажа).
Как пояснил РИА Новости Шакирзянов, мечеть в Лесосибирске до недавнего времени была под юрисдикцией Омского муфтията.
"Я считаю, что ему (обвиняемому – ред.), если три года дадут, надо еще три добавить, потому что он нарушил законы России и Коран – обманул всех мусульман. Я презираю таких людей: служить в мечети и связаться с террористической компанией. Если ты пошел служить Господу и народу – так и служи. Жить на земле, под мирным небом, которое завоевали наш отцы, деды и прадеды и разрушать его – это беспардонно", - сказал Шакирзянов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 11:38Религия и мировоззрение
Имама мечети в Красноярском крае судят за секс-шантаж
По версии следствия, в период с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года обвиняемый, поддерживающий идеологию террористической организации "Исламское государство"*, проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. Во время собраний он склонил двух жителей края к "оказанию поддержки участникам террористической организации путем размещения (в интернете – ред.) публикаций и комментариев… направленных на публичное оправдание ее (запрещенной организации - ред.) деятельности, за что впоследствии последние были привлечены к уголовной ответственности".
Кроме того, по данным СК, обвиняемый в июне 2019 года "понуждал 24-летнюю девушку к вступлению с ним в половую связь, шантажируя ее тем, что расскажет родственникам девушки порочащие и компрометирующие сведения о ее частной жизни".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Религия и мировоззрениеИсламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайЛесосибирск
 
 
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