https://ria.ru/20210330/msp-1603529105.html

Корпорация МСП призвала снизить плату за победу в госзакупках для МСБ

Корпорация МСП призвала снизить плату за победу в госзакупках для МСБ

Корпорация МСП предлагает отменить или снизить плату за победу в закупочных процедурах на федеральных электронных площадках для субъектов малого и среднего... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:21

2021-03-30T20:21

2021-03-30T20:40

корпорация мсп

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корпорация МСП предлагает отменить или снизить плату за победу в закупочных процедурах на федеральных электронных площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в корпорации.Инициативу об обнулении таких тарифов уже поддержала федеральная электронная площадка "ТЭК-Торг", запустив соответствующий пилотный проект на несколько месяцев."Надеемся, что этому примеру последуют и другие площадки. Такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес. Мы ожидаем, что такой шаг станет катализатором увеличения активности МСП. Это особенно актуально для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков", - прокомментировал генеральный директор корпорации Александр Исаевич.Генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин, в свою очередь, пояснил, что площадка поддержала инициативу на период до 25 июня, и по итогам этих трех месяцев будет проанализирована реакция рынка и, возможно, сроки отмены платы будут продлены.Согласно постановлению правительства, операторы электронных площадок вправе взимать плату с юрлица, с которым заключается договор по результатам проведения электронной процедуры. Предельный размер платы составляет от 1% начальной (максимальной) цены договора и не более чем 5 тысяч рублей без учета НДС. В итоге, по данным корпорации, расходы поставщиков крупнейших заказчиков из числа субъектов МСП, связанные с победой в торгах на электронных площадках, в среднем могут составлять от 7 до 19 тысяч рублей за год на компанию.Корпорация МСП в сотрудничестве с Минфином, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной (ФАС) и налоговой (ФНС) службами и крупнейшими заказчиками разрабатывает и реализует механизмы упрощения тендерных процедур для малого и среднего бизнеса, чтобы расширить для них рынок сбыта. Как ранее также напоминал Исаевич, расширение доступа компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - это часть нацпроекта развития МСП.

https://ria.ru/20210329/biznes-akselerator-1603277067.html

https://ria.ru/20210326/finpodderzhka-1602972599.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика