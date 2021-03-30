Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/msp-1603529105.html
Корпорация МСП призвала снизить плату за победу в госзакупках для МСБ
Корпорация МСП призвала снизить плату за победу в госзакупках для МСБ
Корпорация МСП предлагает отменить или снизить плату за победу в закупочных процедурах на федеральных электронных площадках для субъектов малого и среднего... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:21
2021-03-30T20:40
корпорация мсп
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef32fb51724f41c3ca8378966c5302aa.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корпорация МСП предлагает отменить или снизить плату за победу в закупочных процедурах на федеральных электронных площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в корпорации.Инициативу об обнулении таких тарифов уже поддержала федеральная электронная площадка "ТЭК-Торг", запустив соответствующий пилотный проект на несколько месяцев."Надеемся, что этому примеру последуют и другие площадки. Такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес. Мы ожидаем, что такой шаг станет катализатором увеличения активности МСП. Это особенно актуально для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков", - прокомментировал генеральный директор корпорации Александр Исаевич.Генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин, в свою очередь, пояснил, что площадка поддержала инициативу на период до 25 июня, и по итогам этих трех месяцев будет проанализирована реакция рынка и, возможно, сроки отмены платы будут продлены.Согласно постановлению правительства, операторы электронных площадок вправе взимать плату с юрлица, с которым заключается договор по результатам проведения электронной процедуры. Предельный размер платы составляет от 1% начальной (максимальной) цены договора и не более чем 5 тысяч рублей без учета НДС. В итоге, по данным корпорации, расходы поставщиков крупнейших заказчиков из числа субъектов МСП, связанные с победой в торгах на электронных площадках, в среднем могут составлять от 7 до 19 тысяч рублей за год на компанию.Корпорация МСП в сотрудничестве с Минфином, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной (ФАС) и налоговой (ФНС) службами и крупнейшими заказчиками разрабатывает и реализует механизмы упрощения тендерных процедур для малого и среднего бизнеса, чтобы расширить для них рынок сбыта. Как ранее также напоминал Исаевич, расширение доступа компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - это часть нацпроекта развития МСП.
https://ria.ru/20210329/biznes-akselerator-1603277067.html
https://ria.ru/20210326/finpodderzhka-1602972599.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7de37bc22fa5dda9fa0f22f0d14ab252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Корпорация МСП призвала снизить плату за победу в госзакупках для МСБ

20:21 30.03.2021 (обновлено: 20:40 30.03.2021)
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корпорация МСП предлагает отменить или снизить плату за победу в закупочных процедурах на федеральных электронных площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в корпорации.
Инициативу об обнулении таких тарифов уже поддержала федеральная электронная площадка "ТЭК-Торг", запустив соответствующий пилотный проект на несколько месяцев.
"Надеемся, что этому примеру последуют и другие площадки. Такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес. Мы ожидаем, что такой шаг станет катализатором увеличения активности МСП. Это особенно актуально для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков", - прокомментировал генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
Генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин, в свою очередь, пояснил, что площадка поддержала инициативу на период до 25 июня, и по итогам этих трех месяцев будет проанализирована реакция рынка и, возможно, сроки отмены платы будут продлены.
Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и Иннопрактики - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 12:37
Корпорация МСП и "Иннопрактика" проведут бизнес-акселератор
Согласно постановлению правительства, операторы электронных площадок вправе взимать плату с юрлица, с которым заключается договор по результатам проведения электронной процедуры. Предельный размер платы составляет от 1% начальной (максимальной) цены договора и не более чем 5 тысяч рублей без учета НДС. В итоге, по данным корпорации, расходы поставщиков крупнейших заказчиков из числа субъектов МСП, связанные с победой в торгах на электронных площадках, в среднем могут составлять от 7 до 19 тысяч рублей за год на компанию.
Корпорация МСП в сотрудничестве с Минфином, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной (ФАС) и налоговой (ФНС) службами и крупнейшими заказчиками разрабатывает и реализует механизмы упрощения тендерных процедур для малого и среднего бизнеса, чтобы расширить для них рынок сбыта. Как ранее также напоминал Исаевич, расширение доступа компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - это часть нацпроекта развития МСП.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 13:51
МСП Банк определил приоритеты для финансовой поддержки в 36 регионах
 
Корпорация МСПФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния