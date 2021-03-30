https://ria.ru/20210330/moskva-1603399966.html

Проект "Свободный доступ" заработал во всех округах Москвы

Проект "Свободный доступ" заработал во всех округах Москвы

Проект "Свободный доступ", направленный на борьбу с незаконным использованием территорий рядом с домами, заработал во всех округах Москвы, говорится на... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T09:22

2021-03-30T09:22

2021-03-30T09:22

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект "Свободный доступ", направленный на борьбу с незаконным использованием территорий рядом с домами, заработал во всех округах Москвы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Проект "Свободный доступ" был запущен в июне 2020 года в пилотном режиме в нескольких районах СВАО для борьбы с незаконным использованием территорий общего пользования.Он добавил, что за этот период было обработано боле 80 обращений жителей, большая часть из которых связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов. От общего числа обращений порядка 60% были признаны нарушениями и устранены."В каждом районе, где уже действует проект, работает ответственный инспектор. Для более оперативного взаимодействия с гражданами у каждого из них есть аккаунт в "Инстаграме", - добавляется в сообщении.Отмечается, что что среди вопросов, с которыми обращаются жители города - законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда во дворы, ограничения пешеходных проходов, установка цепочек между машино-местами во дворах, столбиков для парковки, взимание денежных средств на незаконных стоянках.

https://realty.ria.ru/20210329/kryshi-1603286995.html

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россия, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (политик), москва, общество