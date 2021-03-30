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Проект "Свободный доступ" заработал во всех округах Москвы
Проект "Свободный доступ" заработал во всех округах Москвы
Проект "Свободный доступ", направленный на борьбу с незаконным использованием территорий рядом с домами, заработал во всех округах Москвы, говорится на... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:22
2021-03-30T09:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
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городское хозяйство москвы
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москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект "Свободный доступ", направленный на борьбу с незаконным использованием территорий рядом с домами, заработал во всех округах Москвы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Проект "Свободный доступ" был запущен в июне 2020 года в пилотном режиме в нескольких районах СВАО для борьбы с незаконным использованием территорий общего пользования.Он добавил, что за этот период было обработано боле 80 обращений жителей, большая часть из которых связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов. От общего числа обращений порядка 60% были признаны нарушениями и устранены."В каждом районе, где уже действует проект, работает ответственный инспектор. Для более оперативного взаимодействия с гражданами у каждого из них есть аккаунт в "Инстаграме", - добавляется в сообщении.Отмечается, что что среди вопросов, с которыми обращаются жители города - законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда во дворы, ограничения пешеходных проходов, установка цепочек между машино-местами во дворах, столбиков для парковки, взимание денежных средств на незаконных стоянках.
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россия, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (политик), москва, общество

Проект "Свободный доступ" заработал во всех округах Москвы

09:22 30.03.2021
 
© РИА Новости / Павел КомаровШлагбаум во дворе дома по улице Державина, 8 помогает отсечь чужие машины
Шлагбаум во дворе дома по улице Державина, 8 помогает отсечь чужие машины - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проект "Свободный доступ", направленный на борьбу с незаконным использованием территорий рядом с домами, заработал во всех округах Москвы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Проект "Свободный доступ" был запущен в июне 2020 года в пилотном режиме в нескольких районах СВАО для борьбы с незаконным использованием территорий общего пользования.
"С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он добавил, что за этот период было обработано боле 80 обращений жителей, большая часть из которых связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов. От общего числа обращений порядка 60% были признаны нарушениями и устранены.
"В каждом районе, где уже действует проект, работает ответственный инспектор. Для более оперативного взаимодействия с гражданами у каждого из них есть аккаунт в "Инстаграме", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что что среди вопросов, с которыми обращаются жители города - законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда во дворы, ограничения пешеходных проходов, установка цепочек между машино-местами во дворах, столбиков для парковки, взимание денежных средств на незаконных стоянках.
Маршальский дом в Москве, расположенный по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 28/30 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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