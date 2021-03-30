https://ria.ru/20210330/moshennichestvo-1603389675.html

Эксперты рассказали о мошенничестве на сайтах объявлений

Эксперты рассказали о мошенничестве на сайтах объявлений

Мошенники используют схему с возвратом якобы ошибочно зачисленных денег на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений в интернете, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:05

2021-03-30T07:05

2021-03-30T08:15

евгения лазарева

сергей голованов

общероссийский народный фронт

лаборатория касперского

технологии

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мошенники используют схему с возвратом якобы ошибочно зачисленных денег на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений в интернете, рассказали РИА Новости эксперты.Согласно одному из сценариев, злоумышленники переводят небольшую сумму на карту потенциальной жертвы, а затем просят ее вернуть деньги, но на реквизиты третьего лица, которому якобы и предназначались средства, рассказали эксперты.И если выполнить просьбу жуликов, произойдет закрепительный платеж для привязки карты к какому-либо интернет-сервису, рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. "После поступления перевода злоумышленникам не нужны никакие коды или SMS. Теперь они могут совершать покупки и с помощью привязанных к карте сервисов списывать деньги с карт клиентов без дополнительной верификации", - указала эксперт.Второй вариант развития событий связан с перечислением якобы "авансов" за покупку на сервисах объявлений, рассказала она. Мошенники расставляют сети с помощью создания многочисленных объявлений о продаже товаров по цене значительно ниже рыночной. Позже покупателя просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом сама карта принадлежит не мошеннику, а ещё одной потенциальной жертве.Затем аферисты звонят получившему "ошибочный перевод". Они убеждают его с помощью душещипательных трагических историй "вернуть" деньги не на карту, с которой пришёл перевод, поскольку она "сломана", а на другую, которая принадлежит "маме" или "подруге, которая помогает", рассказала Лазарева. Позже покупатель, не получивший товар, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенники остаются в стороне. В результате образуется уже две жертвы аферистов, которые вынуждены выяснять отношения между собой, отметила она.Бывает даже так, что мошенники предлагают ничего не подозревающему "посреднику" в их схеме оставить себе часть "средств за беспокойство", добавил ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. В целом же обоснований ошибочности перевода у злоумышленников может быть множество. "Если вы пользуетесь сервисами частных объявлений, то важно проводить все операции через него. Не переходить по ссылкам, не общаться в других мессенджерах, не переводить деньги с карты на карту", - предупредил эксперт.

https://ria.ru/20210327/znakomstva-1603076683.html

https://ria.ru/20210330/moshenniki-1603379719.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения лазарева, сергей голованов , общероссийский народный фронт, лаборатория касперского, технологии, общество