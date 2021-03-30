https://ria.ru/20210330/moloko-1603390832.html

"Известия": экосбор может привести к подорожанию молока на 15 процентов

"Известия": экосбор может привести к подорожанию молока на 15 процентов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о возможном росте цен на молоко на 10-15... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:37

2021-03-30T07:37

2021-03-30T08:52

михаил мишустин

российский союз промышленников и предпринимателей

еда

общество

экономика

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Россиян предупредили о резком росте цен на молоко

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за экосбора, пишут "Известия" со ссылкой на письмо РСПП главе кабмина.По информации издания, производители напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной кабмином "Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары". Газета пишет, что новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Согласно этим положениям, те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор по двойному нормативу. Издание уточняет, что по действующей ставке он составляет около 1,4 процента от себестоимости одного литра молока, а при повышенной со следующего года — 3,5 процента.По данным газеты, представители бизнеса указали, что отрасль столкнется с трудностями в реализации этой концепции. В частности, по мнению авторов письма, в России не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора, что пока делает невозможным сбор и переработку всей упаковки. Кроме того, затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор в два раза превысят объем выделяемой государством субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.В связи с этим РСПП предложил кабмину снизить норму по переработке упаковки до 35 процентов в 2020 году и постепенно ее повышать, пишет издание. Также бизнес считает необходимым предусмотреть оплату экологического сбора за 100 процентов упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/mintay-1597199987.html

https://ria.ru/20210325/tseny-1602787264.html

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михаил мишустин, российский союз промышленников и предпринимателей, еда, общество, экономика