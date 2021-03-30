Минпросвещения создаст систему для оценки потребностей детей мигрантов
15:36 30.03.2021 (обновлено: 15:43 30.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для этих детей образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Нами готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять уровень владения ребенка языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы, она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения", - заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Кравцов отметил, что апробация системы в пилотном режиме планируется в начале следующего учебного года. Он уточнил, что министерство также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми.
По его словам, эта работа важна еще и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация родителей, в том числе через изучения общей богатой истории.