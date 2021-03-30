https://ria.ru/20210330/minprosvescheniya-1603471976.html

Минпросвещения создаст систему для оценки потребностей детей мигрантов

Минпросвещения создаст систему для оценки потребностей детей мигрантов

Министерство просвещения РФ готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для этих детей... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:36

2021-03-30T15:36

2021-03-30T15:43

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для этих детей образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Кравцов отметил, что апробация системы в пилотном режиме планируется в начале следующего учебного года. Он уточнил, что министерство также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми.По его словам, эта работа важна еще и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация родителей, в том числе через изучения общей богатой истории.

https://ria.ru/20210330/migranty-1603465944.html

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2021

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество