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Минпросвещения создаст систему для оценки потребностей детей мигрантов
Минпросвещения создаст систему для оценки потребностей детей мигрантов
Министерство просвещения РФ готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для этих детей... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:36
2021-03-30T15:43
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для этих детей образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Кравцов отметил, что апробация системы в пилотном режиме планируется в начале следующего учебного года. Он уточнил, что министерство также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми.По его словам, эта работа важна еще и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация родителей, в том числе через изучения общей богатой истории.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество

Минпросвещения создаст систему для оценки потребностей детей мигрантов

15:36 30.03.2021 (обновлено: 15:43 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов, которая позволит сформировать для этих детей образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Нами готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять уровень владения ребенка языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы, она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения", - заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Кравцов отметил, что апробация системы в пилотном режиме планируется в начале следующего учебного года. Он уточнил, что министерство также разработало курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми.
По его словам, эта работа важна еще и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация родителей, в том числе через изучения общей богатой истории.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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